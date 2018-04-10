СМИ: Россия блокирует американские дроны в небе над Сирией

Американские СМИ заявили, что российские военные блокируют сигналы беспилотников США в небе над Сирией.
Как сообщает NBC News со ссылкой на источники в военных кругах, РФ начала глушить сигналы дронов несколько недель назад.
Как отмечают специалисты, помехи могут стать причиной крушения беспилотников и оказать серьезное влияние на операции американских военных в Сирии.
При этом утверждается, что оборудование, которое используется для глушения дронов, разработано российскими военными. Оно устроено настолько сложно, что может блокировать некоторые зашифрованные сигналы.
Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал в течение одного-двух дней принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке Запад обвинил Дамаск, попутно раскритиковав Россию и Иран за поддержку Асада. При этом не исключалась и военная реакция.
Надо сказать, что российские военные специалисты уже обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
Как отмечают специалисты, помехи могут стать причиной крушения беспилотников и оказать серьезное влияние на операции американских военных в Сирии.
При этом утверждается, что оборудование, которое используется для глушения дронов, разработано российскими военными. Оно устроено настолько сложно, что может блокировать некоторые зашифрованные сигналы.
Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал в течение одного-двух дней принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке Запад обвинил Дамаск, попутно раскритиковав Россию и Иран за поддержку Асада. При этом не исключалась и военная реакция.
Надо сказать, что российские военные специалисты уже обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
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