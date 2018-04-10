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    Следователи проводят дополнительные осмотры места крушения Ан-148

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    • Фото: Андрей Кулаков / vk.com
    Следователи проводят дополнительные осмотры места крушения <nobr>Ан-148</nobr>

    Следователи проводят дополнительные осмотры места крушения Ан-148

    Следователи проводят дополнительные осмотры места крушения <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: Андрей Кулаков / vk.com

    • Следователи проводят дополнительные осмотры на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Представитель Следственного комитета отметила, что дополнительные осмотры организованы в связи с таянием снега, к работе на месте авиакатастрофы привлечены криминалисты и спасатели.

    Светлана Петренко: «В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС».

    Петренко добавила, что на месте крушения круглосуточно дежурят сотрудники полиции. Найденные материалы после осмотра передаются экспертам для проведения соответствующих исследований. Проведение судебных экспертиз продолжается в установленном порядке.

    Ранее сообщалось, что место крушения Ан-148 намерены дополнительно обследовать сотрудники МЧС. Также говорилось, что на место авиакатастрофы приехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он заявил, что работы здесь не прекращались и будут продолжены по мере того как будет оттаивать земля.

    Это заявление было сделано после сообщений родственников погибших в авиакатастрофе об обнаружении на месте падения фрагментов самолета, личных вещей и останков погибших.

    Напомним, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

    смотретьОколо 1,5 тысячи фрагментов тел нашли в районе крушения Ан-148
    Около 1,5 тысячи фрагментов тел нашли в районе крушения Ан-148
    На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.

    В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.

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