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    МЧС обследует место крушения Ан-148 после сообщений о найденных на поле останках

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    • Фото: Juli Sinichkina / youtube.com
    МЧС обследует место крушения <nobr>Ан-148</nobr> после сообщений о найденных на поле останках

    МЧС обследует место крушения Ан-148 после сообщений о найденных на поле останках

    МЧС обследует место крушения <nobr>Ан-148</nobr> после сообщений о найденных на поле останках
  • Фото: Juli Sinichkina / youtube.com

    • Спасатели планируют дополнительно обследовать место падения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области.

    О решении дополнительно обследовать район крушения воздушного судна РИА Новости сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

    Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения Ан-148 в Подмосковье до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших.

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    Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

    На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.

    В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.

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