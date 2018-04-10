МЧС обследует место крушения Ан-148 после сообщений о найденных на поле останках

Спасатели планируют дополнительно обследовать место падения пассажирского самолета
Ан-148 в Раменском районе Московской области.
О решении дополнительно обследовать район крушения воздушного судна РИА Новости сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения Ан-148 в Подмосковье до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.
В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения Ан-148 в Подмосковье до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.
В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
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