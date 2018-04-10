Губернатор Оренбуржья: работы на месте крушения Ан-148 прерывались из-за погоды

Работы на месте крушения самолета
Ан-148 в Подмосковье по поиску останков тел и личных вещей погибших не прекращались, они прерывались по погодным условиям, заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг приехал сегодня в Раменский район Подмосковья — на место падения самолета Ан-148. Глава региона отметил, что работы здесь не прекращались и будут продолжены по мере того как будет оттаивать земля, передает ТАСС.
Юрий Берг, губернатор Оренбургской области: «Работы будут продолжаться не один месяц. Земля будет оттаивать, был мощный удар, глубина воротки была большой. По поручению Следственного комитета, сегодня идут все работы в необходимом объеме, именно Следственный комитет определяет, что кому делать».
Ранее в МЧС заявили, что спасатели проведут дополнительное обследование места крушения самолета. Это заявление было сделано после сообщений родственников погибших в авиакатастрофе об обнаружении на месте падения фрагментов самолета, личных вещей и останков.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.
В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Юрий Берг, губернатор Оренбургской области: «Работы будут продолжаться не один месяц. Земля будет оттаивать, был мощный удар, глубина воротки была большой. По поручению Следственного комитета, сегодня идут все работы в необходимом объеме, именно Следственный комитет определяет, что кому делать».
Ранее в МЧС заявили, что спасатели проведут дополнительное обследование места крушения самолета. Это заявление было сделано после сообщений родственников погибших в авиакатастрофе об обнаружении на месте падения фрагментов самолета, личных вещей и останков.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.
В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
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