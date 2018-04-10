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    Губернатор Оренбуржья: работы на месте крушения Ан-148 прерывались из-за погоды

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    Губернатор Оренбуржья: работы на месте крушения Ан-148 прерывались из-за погоды

    Губернатор Оренбуржья: работы на месте крушения <nobr>Ан-148</nobr> прерывались <nobr>из-за</nobr> погоды

    Работы на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье по поиску останков тел и личных вещей погибших не прекращались, они прерывались по погодным условиям, заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

    Губернатор Оренбургской области Юрий Берг приехал сегодня в Раменский район Подмосковья — на место падения самолета Ан-148. Глава региона отметил, что работы здесь не прекращались и будут продолжены по мере того как будет оттаивать земля, передает ТАСС.

    Юрий Берг, губернатор Оренбургской области: «Работы будут продолжаться не один месяц. Земля будет оттаивать, был мощный удар, глубина воротки была большой. По поручению Следственного комитета, сегодня идут все работы в необходимом объеме, именно Следственный комитет определяет, что кому делать».

    Ранее в МЧС заявили, что спасатели проведут дополнительное обследование места крушения самолета. Это заявление было сделано после сообщений родственников погибших в авиакатастрофе об обнаружении на месте падения фрагментов самолета, личных вещей и останков.

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    Катастрофа Ан-148: инженер назвал главную беду «антоновской» техники
    Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

    На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.

    В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.

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