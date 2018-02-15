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    МАК рассказал о результатах расшифровки речевого самописца Ан-148

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    • Фото: mak-iac.org
    МАК рассказал о результатах расшифровки речевого самописца <nobr>Ан-148</nobr>

    МАК рассказал о результатах расшифровки речевого самописца Ан-148

    МАК рассказал о результатах расшифровки речевого самописца <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: mak-iac.org

    • В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) подтвердили, что данные со звукового регистратора лайнера Ан-148, разбившегося в минувшее воскресенье в Подмосковье, расшифрованы. Уже сделаны первые выводы.

    Как сообщается на сайте МАК, после установки носителя информации в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено копирование информации бортового звукового регистратора.

    Межгосударственный авиационный комитет: «Запись аварийного полета имеется. Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных».

    Напомним, что спустя два дня после трагедии эксперты МАК завершили расшифровку данных с параметрического самописца Ан-148 и пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета на приборах пилотов. Это могло быть вызвано обледенением датчиков. В комитете уточнили, что «особая ситуация» на борту самолета начала развиваться через 2 минуты 30 секунд после взлета из аэропорта Домодедово, на высоте 1300 метров и при приборной скорости 465–470 км/ч. Увидев расхождения в показаниях датчиков, экипаж отключил автопилот и начал управлять бортом в ручном режиме, однако разница в показаниях все возрастала. У лайнера стал развиваться правый крен. Машина перешла в пикирование и рухнула на землю на шестой минуте полета.

    смотретьНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков
    На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков
    Самолет «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

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