Тулеев возглавил парламент Кемеровской области

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области.
Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии почти единогласно выбрал бывшего главу региона Амана Тулеева председателем парламента Кузбасса. В тайном голосовании приняли участие 39 присутствовавших на заседании депутатов, из них 38 поддержали кандидатуру Тулеева, один проголосовал против. Действующий созыв, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда состоятся выборы в областной совет.
Ранее сообщалось, что кандидатуру Тулеева выдвинула фракция «Единая Россия». Ее поддержал единственный депутат обсовета от «Справедливой России» Владимир Волчек. Либерал-демократ Игорь Украинцев заявил, что решение об избрании Тулеева было ожидаемым, но ЛДПР это решение не поддержала и он голосовал против.
Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. После крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли и 79 пострадали, Тулеев обратился к Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент принял отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.
Ранее сообщалось, что кандидатуру Тулеева выдвинула фракция «Единая Россия». Ее поддержал единственный депутат обсовета от «Справедливой России» Владимир Волчек. Либерал-демократ Игорь Украинцев заявил, что решение об избрании Тулеева было ожидаемым, но ЛДПР это решение не поддержала и он голосовал против.
Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. После крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли и 79 пострадали, Тулеев обратился к Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент принял отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.
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