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    Forbes подсчитал убытки российских миллиардеров за «черный понедельник»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Forbes подсчитал убытки российских миллиардеров за «черный понедельник»

    Forbes подсчитал убытки российских миллиардеров за «черный понедельник»

    Forbes подсчитал убытки российских миллиардеров за «черный понедельник»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Самые богатые люди России за один день потеряли более 12 млрд долларов из-за обвала котировок.

    Сильнее всего сократилось состояние Олега Дерипаски — основного владельца компании «Русал», которая оказалась под угрозой технического дефолта. После обвала акций одного из крупнейших производителей алюминия состояние Дерипаски сократилось на 1,3 млрд долларов.

    В серьезном убытке и Владимир Потанин. Его потери из-за падения акций «Норильского никеля» составили 1,3 млрд долларов.

    Кроме того, Виктор Вексельберг потерял 1 млрд долларов, сенатор Сулейман Керимов — 840 млн, основатель «Новатэка» Леонид Михельсон — около 800 млн, Владимир Лисин — около 540 млн долларов, а крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов — около 530 млн долларов. Общие потери самых богатых людей России превысили 12 млрд долларов, сообщает Forbes.

    Напомним, в пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций против 24 россиян и связанных с ними компаний. В частности, в черный попали «Русал» и его владелец Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и другие российские бизнесмены.

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    На этих новостях российские индексы сегодня обвалились — эксперты даже окрестили сегодняшний день «черным понедельником». Индекс МосБиржи упал на 8,5%, а РТС потерял 11%. Не остался в стороне и рубль, который обновил годовые минимумы.

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