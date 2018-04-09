Forbes подсчитал убытки российских миллиардеров за «черный понедельник»

Самые богатые люди России за один день потеряли более 12 млрд долларов
из-за обвала котировок.
Сильнее всего сократилось состояние Олега Дерипаски — основного владельца компании «Русал», которая оказалась под угрозой технического дефолта. После обвала акций одного из крупнейших производителей алюминия состояние Дерипаски сократилось на 1,3 млрд долларов.
В серьезном убытке и Владимир Потанин. Его потери из-за падения акций «Норильского никеля» составили 1,3 млрд долларов.
Кроме того, Виктор Вексельберг потерял 1 млрд долларов, сенатор Сулейман Керимов — 840 млн, основатель «Новатэка» Леонид Михельсон — около 800 млн, Владимир Лисин — около 540 млн долларов, а крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов — около 530 млн долларов. Общие потери самых богатых людей России превысили 12 млрд долларов, сообщает Forbes.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций против 24 россиян и связанных с ними компаний. В частности, в черный попали «Русал» и его владелец Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и другие российские бизнесмены.
На этих новостях российские индексы сегодня обвалились — эксперты даже окрестили сегодняшний день «черным понедельником». Индекс МосБиржи упал на 8,5%, а РТС потерял 11%. Не остался в стороне и рубль, который обновил годовые минимумы.
В серьезном убытке и Владимир Потанин. Его потери из-за падения акций «Норильского никеля» составили 1,3 млрд долларов.
Кроме того, Виктор Вексельберг потерял 1 млрд долларов, сенатор Сулейман Керимов — 840 млн, основатель «Новатэка» Леонид Михельсон — около 800 млн, Владимир Лисин — около 540 млн долларов, а крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов — около 530 млн долларов. Общие потери самых богатых людей России превысили 12 млрд долларов, сообщает Forbes.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций против 24 россиян и связанных с ними компаний. В частности, в черный попали «Русал» и его владелец Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и другие российские бизнесмены.
На этих новостях российские индексы сегодня обвалились — эксперты даже окрестили сегодняшний день «черным понедельником». Индекс МосБиржи упал на 8,5%, а РТС потерял 11%. Не остался в стороне и рубль, который обновил годовые минимумы.
Комментарии