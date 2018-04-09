Пётр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» является «взяткой в обмен на лояльность».
По словам Порошенко, «Северный поток — 2» является политическим проектом, который специально был задуман для того, чтобы навредить Украине.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Северный поток — 2» является чисто политическим проектом, который финансирует Россия. Извините за жесткие слова, но «„Северный поток — 2“ является политической взяткой в обмен на лояльность по отношению к РФ, цель которого — введение экономической и энергетической блокады Украины, что причинит, таким образом, существенный вред моей стране».
Также в интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко предложил европейскому бизнесу вместе «Северного потока» вкладываться в украинский транзитный трубопровод, который «легко и недорого быть модернизирован».
При этом Порошенко пообещал «продемонстрировать надежность» и напомнил, что ранее призывал украинцев экономить газ, чтобы «не навредить транзиту в Европу и не вызвать критику».
Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Проект уже одобрили несколько европейских стран, в том числе Германия и Финляндия.
Реализации проекта уже давно пытается помешать Украина. Так, в Киеве заявляли, что запуск «Северного потока — 2» может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Северный поток — 2» является чисто политическим проектом, который финансирует Россия. Извините за жесткие слова, но «„Северный поток — 2“ является политической взяткой в обмен на лояльность по отношению к РФ, цель которого — введение экономической и энергетической блокады Украины, что причинит, таким образом, существенный вред моей стране».
Также в интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко предложил европейскому бизнесу вместе «Северного потока» вкладываться в украинский транзитный трубопровод, который «легко и недорого быть модернизирован».
При этом Порошенко пообещал «продемонстрировать надежность» и напомнил, что ранее призывал украинцев экономить газ, чтобы «не навредить транзиту в Европу и не вызвать критику».
Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Проект уже одобрили несколько европейских стран, в том числе Германия и Финляндия.
Реализации проекта уже давно пытается помешать Украина. Так, в Киеве заявляли, что запуск «Северного потока — 2» может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск.
Комментарии