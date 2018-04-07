Запуск «Северного потока — 2» может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину. С таким заявлением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
|
7716
Андрей Парубий, спикер Рады: «Запуск „Северного потока — 2“ может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину».
Более того, в реализации «Северного потока — 2» Парубий увидел «агрессивное намерение Москвы оказывать давление на Евросоюз», передает УНИАН.
Ранее стало известно, что депутаты Рады обратились к парламентам и правительствам других государств с призывом запретить строительство газопровода «Северный поток — 2». Они заявили, что введение газопровода в эксплуатацию «угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы». Ранее в Киеве подсчитали экономические потери от запуска газопровода и пришли к выводу, что страна потеряет 3 млрд долларов.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в Швеции и Дании. Финляндия уже дала разрешение на строительство в своей экономической зоне. Против проекта выступают Латвия, Литва и Польша.
Более того, в реализации «Северного потока — 2» Парубий увидел «агрессивное намерение Москвы оказывать давление на Евросоюз», передает УНИАН.
Ранее стало известно, что депутаты Рады обратились к парламентам и правительствам других государств с призывом запретить строительство газопровода «Северный поток — 2». Они заявили, что введение газопровода в эксплуатацию «угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы». Ранее в Киеве подсчитали экономические потери от запуска газопровода и пришли к выводу, что страна потеряет 3 млрд долларов.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в Швеции и Дании. Финляндия уже дала разрешение на строительство в своей экономической зоне. Против проекта выступают Латвия, Литва и Польша.
Комментарии