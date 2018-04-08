В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с электричкой в Крыму

В результате столкновения маршрутного такси и электропоезда в Крыму погибли пять человек, еще семеро пострадали.
Как уточнили в республиканском управлении ГИБДД, всего в маршрутке находились 13 человек, из них «пятеро погибли, семеро пострадали», передает ТАСС.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы полуострова сообщает, что двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в реанимационное отделение городской больницы Армянска. Состояние других пострадавших менее тяжелое, но их также доставили в лечебные учреждения города.
Ранее сообщалось, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске произошло столкновение поезда и маршрутного такси. В результате погибли пять человек, все они находились в маршрутке. Ранее сообщалось, что в ДТП могли пострадать до 12 человек.
По данным «Интерфакса», попавший в ДТП микроавтобус Mercedes принадлежит частной транспортной компании «Браво-Люкс». На фото с места ДТП видно, что маршрутное такси сильно повреждено.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы полуострова сообщает, что двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в реанимационное отделение городской больницы Армянска. Состояние других пострадавших менее тяжелое, но их также доставили в лечебные учреждения города.
Ранее сообщалось, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске произошло столкновение поезда и маршрутного такси. В результате погибли пять человек, все они находились в маршрутке. Ранее сообщалось, что в ДТП могли пострадать до 12 человек.
По данным «Интерфакса», попавший в ДТП микроавтобус Mercedes принадлежит частной транспортной компании «Браво-Люкс». На фото с места ДТП видно, что маршрутное такси сильно повреждено.
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