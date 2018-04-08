Число пострадавших при столкновении поезда с маршруткой в Крыму возросло до 12

В результате столкновения маршрутного такси и электропоезда в Крыму пострадали 12 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
Об увеличении числа пострадавших до 12 сообщил источник в медицинских кругах, передает ТАСС.
Источник: «Трое из них обратились сами — двое в амбулаторию Армянска, один — в амбулаторию Красноперекопска».
В то же время «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что среди пассажиров электрички пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что маршрутное такси Севастополь — Армянск столкнулось с пригородным поездом Керчь — Армянск. Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске.
По данным министерства здравоохранения Крыма, в результате аварии погибли пять человек, трое пострадавших находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.
По неподтвержденным данным, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед поездом.
Источник: «Трое из них обратились сами — двое в амбулаторию Армянска, один — в амбулаторию Красноперекопска».
В то же время «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что среди пассажиров электрички пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что маршрутное такси Севастополь — Армянск столкнулось с пригородным поездом Керчь — Армянск. Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске.
По данным министерства здравоохранения Крыма, в результате аварии погибли пять человек, трое пострадавших находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.
По неподтвержденным данным, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед поездом.
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