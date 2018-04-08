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    Появились первые фото с места ДТП в Крыму

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    • Фото: @mchs_crimea / twitter.com
    Появились первые фото с места ДТП в Крыму

    Появились первые фото с места ДТП в Крыму

    Появились первые фото с места ДТП в Крыму
  • Фото: @mchs_crimea / twitter.com

    • Опубликованы первые фотографии с места аварии в Крыму, где маршрутка столкнулась с электропоездом.

    На фото запечатлен искореженный микроавтобус Mercedes темного цвета после столкновения с составом.

    Ранее сообщалось, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске произошло столкновение поезда и маршрутного такси. В результате погибли пять человек, еще 12 пострадали. Все они находились в маршрутке.

    По неподтвержденным данным, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед поездом.

    Появились первые фото с места ДТП в Крыму. аварии на транспорте, ДТП, Крым, поезда, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Появились первые фото с места ДТП в Крыму. аварии на транспорте, ДТП, Крым, поезда, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Появились первые фото с места ДТП в Крыму. аварии на транспорте, ДТП, Крым, поезда, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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