Появились первые фото с места ДТП в Крыму

Опубликованы первые фотографии с места аварии в Крыму, где маршрутка столкнулась с электропоездом.
На фото запечатлен искореженный микроавтобус Mercedes темного цвета после столкновения с составом.
Ранее сообщалось, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске произошло столкновение поезда и маршрутного такси. В результате погибли пять человек, еще 12 пострадали. Все они находились в маршрутке.
По неподтвержденным данным, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед поездом.
Ранее сообщалось, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске произошло столкновение поезда и маршрутного такси. В результате погибли пять человек, еще 12 пострадали. Все они находились в маршрутке.
По неподтвержденным данным, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед поездом.
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