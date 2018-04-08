Электричка и микроавтобус столкнулись в Крыму: пятеро погибших

На железнодорожном переезде в Крыму электричка столкнулась с маршрутным такси. Об этом сообщил представитель южного регионального центра МЧС РФ.
По данным ведомства, столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске, передает «Интерфакс».
Представитель МЧС: «Электричка, по предварительным данным, не сошла с рельсов».
В МВД сообщили, что в результате аварии погибли пять человек, еще четверо пострадали. В МЧС сообщают о пяти раненых. Информация уточняется.
Ольга Кондрашова, начальник пресс-службы МВД по республике Крым: «Маршрутное такси Севастополь — Армянск столкнулось с пригородным поездом Керчь — Армянск. По предварительной информации, пятеро погибли, четверо получили телесные повреждения».
В министерстве здравоохранения Крыма ТАСС подтвердили информацию о пяти погибших. Также в ведомстве сообщили, что три человека оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.
По данным источника, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед поездом.
Представитель МЧС: «Электричка, по предварительным данным, не сошла с рельсов».
В МВД сообщили, что в результате аварии погибли пять человек, еще четверо пострадали. В МЧС сообщают о пяти раненых. Информация уточняется.
Ольга Кондрашова, начальник пресс-службы МВД по республике Крым: «Маршрутное такси Севастополь — Армянск столкнулось с пригородным поездом Керчь — Армянск. По предварительной информации, пятеро погибли, четверо получили телесные повреждения».
В министерстве здравоохранения Крыма ТАСС подтвердили информацию о пяти погибших. Также в ведомстве сообщили, что три человека оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.
По данным источника, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед поездом.
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