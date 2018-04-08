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    Электричка и микроавтобус столкнулись в Крыму: пятеро погибших

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Электричка и микроавтобус столкнулись в Крыму: пятеро погибших

    Электричка и микроавтобус столкнулись в Крыму: пятеро погибших

    Электричка и микроавтобус столкнулись в Крыму: пятеро погибших
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • На железнодорожном переезде в Крыму электричка столкнулась с маршрутным такси. Об этом сообщил представитель южного регионального центра МЧС РФ.

    По данным ведомства, столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске, передает «Интерфакс».

    Представитель МЧС: «Электричка, по предварительным данным, не сошла с рельсов».

    В МВД сообщили, что в результате аварии погибли пять человек, еще четверо пострадали. В МЧС сообщают о пяти раненых. Информация уточняется.

    Ольга Кондрашова, начальник пресс-службы МВД по республике Крым: «Маршрутное такси Севастополь — Армянск столкнулось с пригородным поездом Керчь — Армянск. По предварительной информации, пятеро погибли, четверо получили телесные повреждения».

    В министерстве здравоохранения Крыма ТАСС подтвердили информацию о пяти погибших. Также в ведомстве сообщили, что три человека оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

    По данным источника, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед поездом.

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