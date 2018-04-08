Глава МВД Германии признал виновника трагедии в Мюнстере преступником-одиночкой

Задавивший людей в Мюнстере был одиночкой, террористического следа в его действиях не прослеживается. Это подтверждается убедительными свидетельствами, заявил Глава МВД Германии Хорст Зеехофер.
По словам Зеехофера, у следствия имеются «убедительные свидетельства» того, что речь идет о преступнике-одиночке, который действовал вне террористического контекста. Несмотря на это, преступление должно быть расследовано самым тщательным образом, добавил министр.
Накануне грузовик протаранил группу людей, которые сидели на открытой террасе кафе в историческом центре Мюнстера. В результате три человека погибли, десятки получили ранения, шестеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Водитель грузовика после преступления покончил с собой. В его квартире обнаружили муляж автомата Калашникова и пиротехнические изделия. Сообщалось, что он страдал психическими отклонениями.
По данным прокуратуры, мужчина имел проблемы с законом. В 2015–2016 годах против него были возбуждены три уголовных дела. Одно из них было связано с угрозами физической расправы, второе — с нанесением материального ущерба, а третье — с побегом с места ДТП.
Накануне грузовик протаранил группу людей, которые сидели на открытой террасе кафе в историческом центре Мюнстера. В результате три человека погибли, десятки получили ранения, шестеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Водитель грузовика после преступления покончил с собой. В его квартире обнаружили муляж автомата Калашникова и пиротехнические изделия. Сообщалось, что он страдал психическими отклонениями.
По данным прокуратуры, мужчина имел проблемы с законом. В 2015–2016 годах против него были возбуждены три уголовных дела. Одно из них было связано с угрозами физической расправы, второе — с нанесением материального ущерба, а третье — с побегом с места ДТП.
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