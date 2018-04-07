СМИ: задавивший посетителей кафе в Мюнстере страдал психическими отклонениями

За рулем въехавшего в группу людей автомобиля в Мюнстере находился гражданин Германии, страдавший психическими отклонениями. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
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Издание отмечает, что в настоящее время жилище подозреваемого обследуют на предмет взрывчатки. Речи о том, что произошедшее являлось терактом, пока не идет.
Между тем полиция обнаружила подозрительный предмет в грузовике, протаранившем людей в Мюнстере. Об этом сообщает телеканал N24 со ссылкой на официального представителя ведомства.
По данным полиции, из-за обнаружения подозрительного предмета на месте происшествия сохраняется оцепление. О каком предмете может идти речь, не уточняется. Ранее сообщалось, что силовики ведут поиск взрывчатки на месте трагедии.
Как сообщалось, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе. По последним данным, жертвами стали три человека, 20 пострадали, шесть из них находятся в критическом состоянии.
Водитель грузовика покончил с собой. По словам очевидцев, из наехавшего на людей автомобиля якобы выбежали люди. Информация об этом проверяется. Однако полиция не подтверждает, что у нападавшего были сообщники.
К настоящему времени ситуация в городе взята под контроль.
Между тем полиция обнаружила подозрительный предмет в грузовике, протаранившем людей в Мюнстере. Об этом сообщает телеканал N24 со ссылкой на официального представителя ведомства.
По данным полиции, из-за обнаружения подозрительного предмета на месте происшествия сохраняется оцепление. О каком предмете может идти речь, не уточняется. Ранее сообщалось, что силовики ведут поиск взрывчатки на месте трагедии.
Как сообщалось, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе. По последним данным, жертвами стали три человека, 20 пострадали, шесть из них находятся в критическом состоянии.
Водитель грузовика покончил с собой. По словам очевидцев, из наехавшего на людей автомобиля якобы выбежали люди. Информация об этом проверяется. Однако полиция не подтверждает, что у нападавшего были сообщники.
К настоящему времени ситуация в городе взята под контроль.
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