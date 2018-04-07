Немецкая полиция ищет взрывчатку на месте наезда на людей в Мюнстере

В центральном районе Мюнстера, где грузовик въехал в толпу людей, силовики проводят крупномасштабную операцию.
По данным издания Rheinische Post, над городом кружат вертолеты. Исторический район города оцеплен, полицейские ищут взрывчатку.
Представитель полиции земли Северный Рейн-Вестфалия заявил, что правоохранители не смогли уберечь людей от «спланированной атаки». Предположительно, речь идет о теракте.
Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе. По предварительным данным, погибли три человека, еще от 30 до 50 пострадали. По данным агентства AFP, шесть человек находятся в критическом состоянии.
Водитель грузовика застрелился. Эта информация официально подтверждена властями, отмечает издание.
Жителей города призывают избегать района ЧП.
Представитель полиции земли Северный Рейн-Вестфалия заявил, что правоохранители не смогли уберечь людей от «спланированной атаки». Предположительно, речь идет о теракте.
Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе. По предварительным данным, погибли три человека, еще от 30 до 50 пострадали. По данным агентства AFP, шесть человек находятся в критическом состоянии.
Водитель грузовика застрелился. Эта информация официально подтверждена властями, отмечает издание.
Жителей города призывают избегать района ЧП.
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