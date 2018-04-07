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    Грузовик протаранил толпу людей в Германии: есть погибшие

    12 комментариев
    • Фото: @Pauli_Feger /twitter.com
    Грузовик протаранил толпу людей в Германии: есть погибшие

    Грузовик протаранил толпу людей в Германии: есть погибшие

    Грузовик протаранил толпу людей в Германии: есть погибшие
  • Фото: @Pauli_Feger /twitter.com

    • Грузовой автомобиль въехал в группу людей в городе Мюнстер, есть погибшие и раненые. Об этом сообщают немецкие СМИ.

    По данным издания Rheinische Post, погибли по меньшей мере три человека. Источники издания утверждают, что речь может идти о нескольких десятках пострадавших. Полиция подтверждает информацию о том, что в результате наезда на людей есть жертвы и раненые. Пострадали, по разным данным, от 30 до 50 человек.

    По предварительной информации, водитель покончил с собой.

    На месте работают полицейские. Часть старого города перекрыта. Полиция Мюнстера в своем Twitter попросила людей избегать района, где произошла трагедия.


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