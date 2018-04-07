Грузовик протаранил толпу людей в Германии: есть погибшие

Грузовой автомобиль въехал в группу людей в городе Мюнстер, есть погибшие и раненые. Об этом сообщают немецкие СМИ.
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По данным издания Rheinische Post, погибли по меньшей мере три человека. Источники издания утверждают, что речь может идти о нескольких десятках пострадавших. Полиция подтверждает информацию о том, что в результате наезда на людей есть жертвы и раненые. Пострадали, по разным данным, от 30 до 50 человек.
По предварительной информации, водитель покончил с собой.
На месте работают полицейские. Часть старого города перекрыта. Полиция Мюнстера в своем Twitter попросила людей избегать района, где произошла трагедия.
По предварительной информации, водитель покончил с собой.
На месте работают полицейские. Часть старого города перекрыта. Полиция Мюнстера в своем Twitter попросила людей избегать района, где произошла трагедия.
#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.
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