Дипломаты ищут россиян среди пострадавших при наезде на людей в Мюнстере

Генконсульство РФ проверяет, есть ли россияне среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в немецком Мюнстере.
Как заявил пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин, ситуацию в Мюнстере проясняет генконсульство в Бонне. На данный момент информации о пострадавших россиянах не поступало, передает РИА Новости.
Немецкая полиция разыскивает двоих человек после того, как грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центральном районе города Мюнстер. О том, что злоумышленников может быть несколько, сообщает издание Rheinische Post на свои источники. Однако в пресс-службе полиции эту информацию опровергают, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе. По предварительным данным, погибли три человека, еще от 30 до 50 пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии.
По данным полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, атака была спланированной. Предположительно, речь идет о теракте. Водитель грузовика после атаки покончил с собой.
После произошедшего исторический район города был оцеплен, там началась крупномасштабная операция. Полицейские ищут взрывчатку, над городом кружат вертолеты.
Немецкая полиция разыскивает двоих человек после того, как грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центральном районе города Мюнстер. О том, что злоумышленников может быть несколько, сообщает издание Rheinische Post на свои источники. Однако в пресс-службе полиции эту информацию опровергают, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе. По предварительным данным, погибли три человека, еще от 30 до 50 пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии.
По данным полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, атака была спланированной. Предположительно, речь идет о теракте. Водитель грузовика после атаки покончил с собой.
После произошедшего исторический район города был оцеплен, там началась крупномасштабная операция. Полицейские ищут взрывчатку, над городом кружат вертолеты.
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