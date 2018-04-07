Путин выразил соболезнования Меркель и Штайнмайеру в связи с трагедией в Мюнстере

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии
Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией в Мюнстере, где автомобиль совершил наезд на посетителей кафе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Ранее сообщалось, что небольшой грузовик въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе в центре города. Жертвами атаки стали три человека, 20 пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. По информации немецких СМИ, атаку устроил гражданин Германии, страдающий психическими отклонениями.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «чудовищным происшествием» трагедию в Мюнстере, пообещав сделать все возможное для расследования инцидента. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер со своей стороны назвал произошедшее в Мюнстере тяжким актом насилия.
Ранее сообщалось, что небольшой грузовик въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе в центре города. Жертвами атаки стали три человека, 20 пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. По информации немецких СМИ, атаку устроил гражданин Германии, страдающий психическими отклонениями.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «чудовищным происшествием» трагедию в Мюнстере, пообещав сделать все возможное для расследования инцидента. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер со своей стороны назвал произошедшее в Мюнстере тяжким актом насилия.
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