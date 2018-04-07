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    Путин выразил соболезнования Меркель и Штайнмайеру в связи с трагедией в Мюнстере

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин выразил соболезнования Меркель и Штайнмайеру в связи с трагедией в Мюнстере

    Путин выразил соболезнования Меркель и Штайнмайеру в связи с трагедией в Мюнстере

    Путин выразил соболезнования Меркель и Штайнмайеру в связи с трагедией в Мюнстере
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией в Мюнстере, где автомобиль совершил наезд на посетителей кафе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Из сообщения пресс-службы Кремля: «В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

    Ранее сообщалось, что небольшой грузовик въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе в центре города. Жертвами атаки стали три человека, 20 пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. По информации немецких СМИ, атаку устроил гражданин Германии, страдающий психическими отклонениями.

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    Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «чудовищным происшествием» трагедию в Мюнстере, пообещав сделать все возможное для расследования инцидента. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер со своей стороны назвал произошедшее в Мюнстере тяжким актом насилия.

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