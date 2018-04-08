Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом

Автомат Калашникова, который был обнаружен во время обыска в квартире виновника наезда на пешеходов в германском городе Мюнстер, оказался муляжом.
Прежде чем попасть в квартиру предполагаемого преступника, правоохранители управляемым взрывом уничтожили входные двери.
В квартире, помимо муляжа автомата, были обнаружены пиротехнические изделия. При этом в машине, при помощи которой был совершен наезд, был найден пистолет, а также еще один муляж и петарды, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление полиции и прокуратуры.
Накануне грузовик протаранил группу людей, которые сидели на открытой террасе кафе в историческом центре города. По последним данным, три человека погибли, десятки получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель грузовика застрелился.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Германии в связи с трагедией. Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.
В квартире, помимо муляжа автомата, были обнаружены пиротехнические изделия. При этом в машине, при помощи которой был совершен наезд, был найден пистолет, а также еще один муляж и петарды, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление полиции и прокуратуры.
Накануне грузовик протаранил группу людей, которые сидели на открытой террасе кафе в историческом центре города. По последним данным, три человека погибли, десятки получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель грузовика застрелился.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Германии в связи с трагедией. Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.
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