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    Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом

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    Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом

    Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом

    Автомат Калашникова, который был обнаружен во время обыска в квартире виновника наезда на пешеходов в германском городе Мюнстер, оказался муляжом.

    Прежде чем попасть в квартиру предполагаемого преступника, правоохранители управляемым взрывом уничтожили входные двери.

    В квартире, помимо муляжа автомата, были обнаружены пиротехнические изделия. При этом в машине, при помощи которой был совершен наезд, был найден пистолет, а также еще один муляж и петарды, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление полиции и прокуратуры.

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