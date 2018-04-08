В квартире виновника трагедии в Мюнстере нашли автомат Калашникова

Сотрудники полиции провели обыск квартиры водителя, наехавшего на толпу в Мюнстере. Там нашли автомат Калашникова.
Также сообщается, что в автомобиле мужчины были обнаружены петарды, сообщает Bild. Согласно другим данным, в салоне грузовика нашли пистолет и подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Район был оцеплен, была проведена эвакуация людей. Однако, по данным немецкой прессы, находка оказалась безвредной.
Накануне грузовик протаранил группу людей, которые сидели на открытой террасе кафе в историческом центре города. По последним данным, три человека погибли, десятки получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель грузовика застрелился.
По предварительной информации, о теракте речи не идет. Известно, что за рулем машины сидел 49-летний гражданин Германии, он имел проблемы с психикой и якобы неоднократно говорил, что собирается покончить жизнь самоубийством.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Германии в связи с трагедией. Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.
Накануне грузовик протаранил группу людей, которые сидели на открытой террасе кафе в историческом центре города. По последним данным, три человека погибли, десятки получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель грузовика застрелился.
По предварительной информации, о теракте речи не идет. Известно, что за рулем машины сидел 49-летний гражданин Германии, он имел проблемы с психикой и якобы неоднократно говорил, что собирается покончить жизнь самоубийством.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Германии в связи с трагедией. Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.
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