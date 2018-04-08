Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев с супругой приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На ночной праздничной службе присутствуют также мэр Москвы Сергей Собянин, представители власти и общественные деятели.
Незадолго до начала богослужения в столицу спецрейсом доставили частицу Благодатного огня. Он сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Лампаду с частицей Благодатного огня передали патриарху Кириллу. От нее зажгли свечи и лампады сначала духовенства, а потом и всех присутствующих в храме Христа Спасителя.
Напомним, президент России на Пасху традиционно бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы. Исключение было сделано лишь раз — в 2003 году Путин находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
Незадолго до начала богослужения в столицу спецрейсом доставили частицу Благодатного огня. Он сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Лампаду с частицей Благодатного огня передали патриарху Кириллу. От нее зажгли свечи и лампады сначала духовенства, а потом и всех присутствующих в храме Христа Спасителя.
Напомним, президент России на Пасху традиционно бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы. Исключение было сделано лишь раз — в 2003 году Путин находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
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