В Москву доставили капсулу с частицей Благодатного огня

Делегация фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила из Иерусалима в Москву капсулу с частицей Благодатного огня. Его привезли спецрейсом в особых лампадах.
Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-1, передает РИА Новости.
Примерно через полчаса председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.
Делегацию, доставившую святыню в Россию, встретили в воздушной гавани сотни верующих. Они смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести их в свои дома и храмы.
По традиции Благодатный огонь доставят в тысячи храмов в России и странах ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) частицы Благодатного огня можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве.
Примерно через полчаса председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.
Делегацию, доставившую святыню в Россию, встретили в воздушной гавани сотни верующих. Они смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести их в свои дома и храмы.
По традиции Благодатный огонь доставят в тысячи храмов в России и странах ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) частицы Благодатного огня можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве.
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