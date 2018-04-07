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    В Москву доставили капсулу с частицей Благодатного огня

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    • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
    В Москву доставили капсулу с частицей Благодатного огня

    В Москву доставили капсулу с частицей Благодатного огня

    В Москву доставили капсулу с частицей Благодатного огня
  • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

    • Делегация фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила из Иерусалима в Москву капсулу с частицей Благодатного огня. Его привезли спецрейсом в особых лампадах.

    Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-1, передает РИА Новости.

    Примерно через полчаса председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.

    Делегацию, доставившую святыню в Россию, встретили в воздушной гавани сотни верующих. Они смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести их в свои дома и храмы.

    смотретьКапсулу с частицей Благодатного огня доставят в Москву спецрейсом
    Капсулу с частицей Благодатного огня доставят в Москву спецрейсом
    По традиции Благодатный огонь доставят в тысячи храмов в России и странах ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) частицы Благодатного огня можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве.

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