Миру вновь был дарован Благодатный огонь: самые яркие кадры из Иерусалима

Как сообщает из Иерусалима, в храме Гроба Господня миру вновь был дарован Благодатный огонь. Многие буквально умываются священным пламенем. Считается, что в первые минуты этот огонь не обжигает и наделен исцеляющей силой.В храме — непередаваемые ощущения — все заполнено огнем, люди молятся, поют и обнимают друг друга. Параллельно начался праздничный перезвон, весь Старый город охвачен радостными эмоциями.В течение всего дня будут идти крестные ходы, они будут сменять друг друга до глубокой ночи, а Благодатный огонь уже начал путь в Россию. Через несколько часов он будет доставлен в аэропорт Внуково, где его частицу смогут получить все желающие. В связи с прибытием Благодатного огня в воздушной гавани введены дополнительные меры безопасности.Из Внуково капсулу доставят в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.