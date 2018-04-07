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    Миру вновь был дарован Благодатный огонь: самые яркие кадры из Иерусалима. Израиль, Пасха, торжества и праздники, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМиру вновь был дарован Благодатный огонь: самые яркие кадры из Иерусалима

    Миру вновь был дарован Благодатный огонь: самые яркие кадры из Иерусалима

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Ronen Zvulun
    Миру вновь был дарован Благодатный огонь: самые яркие кадры из Иерусалима

    Миру вновь был дарован Благодатный огонь: самые яркие кадры из Иерусалима

    Миру вновь был дарован Благодатный огонь: самые яркие кадры из Иерусалима
    • Фото: Reuters © 2018, Ronen Zvulun

      • В храме Гроба Господня сегодня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалима вышел из Кувуклии с зажженными свечами. В считаные минуты он разнесся по всей округе, в ближайшие время огонь спецрейсами доставят по всему миру. НТВ и НТВ.Ru традиционно вели прямую трансляцию церемонии.

      Как сообщает из Иерусалима ведущая НТВ Ольга Белова, в храме Гроба Господня миру вновь был дарован Благодатный огонь. Многие буквально умываются священным пламенем. Считается, что в первые минуты этот огонь не обжигает и наделен исцеляющей силой.

      В храме — непередаваемые ощущения — все заполнено огнем, люди молятся, поют и обнимают друг друга. Параллельно начался праздничный перезвон, весь Старый город охвачен радостными эмоциями.



      В течение всего дня будут идти крестные ходы, они будут сменять друг друга до глубокой ночи, а Благодатный огонь уже начал путь в Россию. Через несколько часов он будет доставлен в аэропорт Внуково, где его частицу смогут получить все желающие. В связи с прибытием Благодатного огня в воздушной гавани введены дополнительные меры безопасности.

      Из Внуково капсулу доставят в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

      Схождение Благодатного огня: как это происходит

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