Искупление <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Искупление 16+
    •  
    В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение. Пасха, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

    В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

    В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

    В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

      • Верующие из Москвы и регионов собрались в храме Христа Спасителя, где проходит ночное пасхальное богослужение. Его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

      Храм был заполнен еще за час до начала праздничного богослужения. Среди пришедших на службу — российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности.

      Ближе к полуночи начнется крестный ход вокруг собора, передает РИА Новости.

      Для проведения праздничной службы в столицу из Иерусалима спецрейсом доставили частицу Благодатного огня. Лампаду передали патриарху Кириллу. От нее зажгли свечи и лампады сначала духовенства, а потом и всех присутствующих в храме Христа Спасителя, благодаря чему собор, специально погруженный перед полуночью во мрак, озарился пасхальным светом.

      Напомним, Благодатный огонь сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III в  храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

      Схождение Благодатного огня: как это происходит

      Новости по теме

      Пасха-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru