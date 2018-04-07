В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Верующие из Москвы и регионов собрались в храме Христа Спасителя, где проходит ночное пасхальное богослужение. Его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Храм был заполнен еще за час до начала праздничного богослужения. Среди пришедших на службу — российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности.
Ближе к полуночи начнется крестный ход вокруг собора, передает РИА Новости.
Для проведения праздничной службы в столицу из Иерусалима спецрейсом доставили частицу Благодатного огня. Лампаду передали патриарху Кириллу. От нее зажгли свечи и лампады сначала духовенства, а потом и всех присутствующих в храме Христа Спасителя, благодаря чему собор, специально погруженный перед полуночью во мрак, озарился пасхальным светом.
Напомним, Благодатный огонь сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
Ближе к полуночи начнется крестный ход вокруг собора, передает РИА Новости.
Для проведения праздничной службы в столицу из Иерусалима спецрейсом доставили частицу Благодатного огня. Лампаду передали патриарху Кириллу. От нее зажгли свечи и лампады сначала духовенства, а потом и всех присутствующих в храме Христа Спасителя, благодаря чему собор, специально погруженный перед полуночью во мрак, озарился пасхальным светом.
Напомним, Благодатный огонь сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
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