Посольство РФ: Убийство Глушкова имеет для России политическое измерение

Убийство
экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова для России имеет не только криминальное, но и политическое измерение. Об этом заявили в российском диппредставительстве. Посол РФ в Соединённом Королевстве Александр Яковенко запросит встречу с главой лондонской полиции и попросит Скотланд-Ярд детально проинформировать российскую сторону о ходе расследования.
Посольство РФ в Великобритании: «Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. Посол планирует воспользоваться советом Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона с тем, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования. Для России это убийство носит не только криминальное, но и политическое измерение».
В диппредставительстве подтвердили получение ноты британского МИД относительно смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота», но отметили, что она оказалась бессодержательной.
Посольство РФ в Великобритании: «„Посольство признательно за полученный ответ, однако нота не содержит никакой информации, кроме отсылки нас к полиции Лондона в случае, если у нас есть вопросы. Посольство задавало лишь один вопрос британским властям — детально информировать нас о ходе расследования гибели российского гражданина. Именно на этот вопрос не получен ответ ни от полиции, ни от Форин-офиса, что не может не вызывать сожалений“.
Российские дипломаты обратили внимание, что со дня смерти Глушкова прошел почти месяц, но, как и в ситуации с отравлением британского шпиона Скрипаля, Россия до сих пор не получила никакой информации, передает РИА Новости.
Посольство РФ в Великобритании: После наших неоднократных обращений, нам не остается ничего, кроме как предположить, что, скорее всего, это делается преднамеренно».
Напомним, тело соратника Березовского Николая Глушкова, заочно осужденного в России на восемь лет колонии за хищения у «Аэрофлота», было найдено в квартире на окраине Лондона. В Скотленд-Ярде позже заявили, что причиной смерти предпринимателя стало «сжатие шеи».
В диппредставительстве подтвердили получение ноты британского МИД относительно смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота», но отметили, что она оказалась бессодержательной.
Посольство РФ в Великобритании: «„Посольство признательно за полученный ответ, однако нота не содержит никакой информации, кроме отсылки нас к полиции Лондона в случае, если у нас есть вопросы. Посольство задавало лишь один вопрос британским властям — детально информировать нас о ходе расследования гибели российского гражданина. Именно на этот вопрос не получен ответ ни от полиции, ни от Форин-офиса, что не может не вызывать сожалений“.
Российские дипломаты обратили внимание, что со дня смерти Глушкова прошел почти месяц, но, как и в ситуации с отравлением британского шпиона Скрипаля, Россия до сих пор не получила никакой информации, передает РИА Новости.
Посольство РФ в Великобритании: После наших неоднократных обращений, нам не остается ничего, кроме как предположить, что, скорее всего, это делается преднамеренно».
Напомним, тело соратника Березовского Николая Глушкова, заочно осужденного в России на восемь лет колонии за хищения у «Аэрофлота», было найдено в квартире на окраине Лондона. В Скотленд-Ярде позже заявили, что причиной смерти предпринимателя стало «сжатие шеи».
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