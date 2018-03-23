СМИ: могилы Березовского и его соратников вскроют в поисках «русского следа»

Официальный Лондон до сих пор не раскрыл обстоятельства гибели в Великобритании бизнесмена Бориса Березовского. Беглого олигарха нашли повешенным в собственном доме в пригороде британской столицы. Местные следователи так и не смогли установить причину смерти, а главный вопрос: убийство это или самоубийство — так и остался без ответа.
Борис Березовский похоронен под именем Платон Еленин. Это имя ему дала не мама, похороненная рядом, а английская паспортистка. Он мог бы записаться Бобом Смитом, если бы надеялся когда-то слиться с английской толпой. Но выбрал имя греческого философа.
На могиле нет свежих цветов к годовщине. Впрочем, нет и полицейских в костюмах химзащиты. В английских газетах прошла информация, что британцы в поисках русского следа переворошат все гробы. Поднимут и останки друга Березовского Барди Патаркацишвили, который скончался от сердечного приступа, и Александра Перепеличного, который умер на пробежке в 2012-м. Единственный умерший, который точно не подвергнется британской эксгумации — это товарищ Березовского Николай Глушков. Его еще не успели похоронить. Правда, эту историю, возможно, скоро закроют, так как для Британии она довольно понятна и обыденна — Глушков мог погибнуть во время сексуальной игры с молодым партнером.
Березовский свято верил в британский суд. Но вера оказалась не взаимной. В судах Лондона он проиграл два крупнейших в истории судопроизводства дела — своей второй жене Галине Бешаровой и Роману Абрамовичу. Третье дело он проиграл посмертно. Коронёрский суд Виндзора через год после его смерти так и не смог установить ее причину.
Дело закрыли за отсутствием доказательств и, возможно, до тех пор, пока британцам не будет выгодно снова открыть его. Если доказательств не было в 2012-м, к 2018-му они вполне могут появиться.
Между тем Тереза Мэй объявила, что будет бороться с русскими олигархами в Британии. Точнее пытаться давить на Россию через них. Но, возможно, Тереза Мэй попытается давить не только на живых. От мертвого олигарха пользы британскому правительству может быть еще больше. Всегда можно провести повторную закрытую экспертизу. Ведь точка в деле не поставлена, а времена изменились. И, похоже, химия из естественной науки в Британии стала гуманитарной и перешла из области формул в область слов.
На могиле нет свежих цветов к годовщине. Впрочем, нет и полицейских в костюмах химзащиты. В английских газетах прошла информация, что британцы в поисках русского следа переворошат все гробы. Поднимут и останки друга Березовского Барди Патаркацишвили, который скончался от сердечного приступа, и Александра Перепеличного, который умер на пробежке в 2012-м. Единственный умерший, который точно не подвергнется британской эксгумации — это товарищ Березовского Николай Глушков. Его еще не успели похоронить. Правда, эту историю, возможно, скоро закроют, так как для Британии она довольно понятна и обыденна — Глушков мог погибнуть во время сексуальной игры с молодым партнером.
Березовский свято верил в британский суд. Но вера оказалась не взаимной. В судах Лондона он проиграл два крупнейших в истории судопроизводства дела — своей второй жене Галине Бешаровой и Роману Абрамовичу. Третье дело он проиграл посмертно. Коронёрский суд Виндзора через год после его смерти так и не смог установить ее причину.
Дело закрыли за отсутствием доказательств и, возможно, до тех пор, пока британцам не будет выгодно снова открыть его. Если доказательств не было в 2012-м, к 2018-му они вполне могут появиться.
Между тем Тереза Мэй объявила, что будет бороться с русскими олигархами в Британии. Точнее пытаться давить на Россию через них. Но, возможно, Тереза Мэй попытается давить не только на живых. От мертвого олигарха пользы британскому правительству может быть еще больше. Всегда можно провести повторную закрытую экспертизу. Ведь точка в деле не поставлена, а времена изменились. И, похоже, химия из естественной науки в Британии стала гуманитарной и перешла из области формул в область слов.
Комментарии