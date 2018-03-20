СМИ: Глушков мог умереть во время секс-игры с молодым любовником

Бывший
топ-менеджер «Аэрофлота» и соратник Бориса Березовского Николай Глушков мог умереть во время сексуальной игры с 20-летним любовником, пишет Daily Mail.
Издание напоминает, что сначала полиция назвала смерть Глушкова «необъяснимой». Однако потом появилась версия, что 69-летний бизнесмен мог быть задушен собачьим поводком.
Сейчас в деле появились новые подробности. Как рассказали изданию знакомые Глушкова, бизнесмен жил один, однако у него иногда оставался ночевать 20-летний любовник по имени Денис, который тоже приехал в Лондон из России.
Источник утверждает, что Денис вместе с дочерью Глушкова Натальей обнаружил тело ее отца, после чего они вызвали полицию.
По словам друга Глушкова, сейчас полиция не исключает, что Глушков мог скончаться из-за сексуальной игры, «во время которой что-то пошло ужасно неправильно». Отмечается, что Денис был в квартире бизнесмена перед его смертью.
Ранее сообщалось, что тело Глушкова со следами удушения было найдено в квартире на окраине Лондона. В Скотленд-Ярде позже заявили, что причиной смерти предпринимателя стало «сжатие шеи».
Сейчас в деле появились новые подробности. Как рассказали изданию знакомые Глушкова, бизнесмен жил один, однако у него иногда оставался ночевать 20-летний любовник по имени Денис, который тоже приехал в Лондон из России.
Источник утверждает, что Денис вместе с дочерью Глушкова Натальей обнаружил тело ее отца, после чего они вызвали полицию.
По словам друга Глушкова, сейчас полиция не исключает, что Глушков мог скончаться из-за сексуальной игры, «во время которой что-то пошло ужасно неправильно». Отмечается, что Денис был в квартире бизнесмена перед его смертью.
Ранее сообщалось, что тело Глушкова со следами удушения было найдено в квартире на окраине Лондона. В Скотленд-Ярде позже заявили, что причиной смерти предпринимателя стало «сжатие шеи».
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