СМИ: бизнесмен Глушков мог быть задушен собачьим поводком

Соратник Бориса Березовского, бизнесмен Николай Глушков, тело которого нашли в его доме в Лондоне 12 марта, мог быть задушен собачьим поводком.
Об этом сообщает британская газета Independent со ссылкой на свои источники. По словам собеседника издания, именно такой версии придерживаются следователи, ведущие это дело. Кроме того, сообщается, что сыщики не связывают смерть Глушков и покушение на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Источник: «Следователи считают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком».
Ранее в Скотленд-Ярде провели вскрытие тела предпринимателя. По результатам экспертизы, причиной смерти Глушкова стало «сжатие шеи». В связи с этим принято решение начать расследование дела об убийстве.
Напомним, компаньон Бориса Березовского, заочно осужденный в России на восемь лет колонии за хищения у «Аэрофлота», на днях найден мертвым в квартире на окраине Лондона. При этом знакомые погибшего предпринимателя говорили, что на его теле имелись следы удушения.
Ранее посольство России в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что Лондон не уведомил Москву о смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота», хотя обязан был это сделать.
Накануне в СКР сообщили, что возбудили уголовные дела по факту смерти Николая Глушкова, а также покушения на убийство Юлии Скрипаль. При этом в ведомстве подчеркнули, что российские следователи готовы сотрудничать с компетентными органами Великобритании.
Источник: «Следователи считают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком».
Ранее в Скотленд-Ярде провели вскрытие тела предпринимателя. По результатам экспертизы, причиной смерти Глушкова стало «сжатие шеи». В связи с этим принято решение начать расследование дела об убийстве.
Напомним, компаньон Бориса Березовского, заочно осужденный в России на восемь лет колонии за хищения у «Аэрофлота», на днях найден мертвым в квартире на окраине Лондона. При этом знакомые погибшего предпринимателя говорили, что на его теле имелись следы удушения.
Ранее посольство России в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что Лондон не уведомил Москву о смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота», хотя обязан был это сделать.
Накануне в СКР сообщили, что возбудили уголовные дела по факту смерти Николая Глушкова, а также покушения на убийство Юлии Скрипаль. При этом в ведомстве подчеркнули, что российские следователи готовы сотрудничать с компетентными органами Великобритании.
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