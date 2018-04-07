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    Макгрегора отпустили под залог в $50 тысяч после нападения на автобус UFC

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    • Фото: Reuters © 2018, Jeenah Moon
    Макгрегора отпустили под залог в $50 тысяч после нападения на автобус UFC

    Макгрегора отпустили под залог в $50 тысяч после нападения на автобус UFC

    Макгрегора отпустили под залог в $50 тысяч после нападения на автобус UFC
  • Фото: Reuters © 2018, Jeenah Moon

    • Известный ирландский боец Конор Макгрегор предстал перед судом в Нью-Йорке за нападение на автобус с бойцами UFC. Спортсмена отпустили из-под стражи под залог в 50 тысяч долларов.

    По информации сайта TMZ, спортсмену разрешили не сдавать паспорт, поэтому он вправе вернуться в Ирландию.

    смотретьПровокация, хайп или месть: почему Макгрегор напал на автобус с Нурмагомедовым
    Провокация, хайп или месть: почему Макгрегор напал на автобус с Нурмагомедовым
    Ранее сообщалось, что Макгрегор вместе с друзьями атаковал автобус, в котором находились спортсмены Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В их числе и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Видеозапись инцидента почти сразу появилась в соцсетях. Глава UFC Дэйна Уайт назвал происшествие самым позорным случаем за всю историю существования Абсолютного бойцовского чемпионата.

    Полиция Нью-Йорка предъявила ирландцу обвинения по трем эпизодам нападения и в преступном причинении ущерба, который оценивается в 8 тысяч долларов.


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