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    Макгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC: видео. США, автобусы, аресты, единоборства, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМакгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC: видео

    Макгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC: видео

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    Макгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC: видео

    Макгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC: видео

    Макгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC: видео

      Полиция Нью-Йорка разыскивает бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Конора Макгрегора, напавшего в Бруклине на автобус с другими спортсменами. Помогавший Макгрегору Артем Лобов снят с турнира.

      Полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после того, как он напал на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором находился Хабиб Нурмагомедов.

      По информации портала TMZ,
      инцидент произошел в четверг в Бруклине. На кадрах с места происшествия видно, как Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками UFC-223. В кадр попал момент, когда Макгрегор разбивает стекло автобуса. Из-за этого американский боец Майкл Кьеза получил травму лица. Пострадавший планирует подать на Макгрегора в суд.

      Компанию атаковавшему автобус Макгрегору составили несколько человек, в том числе боец Артём Лобов, имеющий российское и ирландское гражданство. По информации СМИ, за до нападения он повздорил с Нурмагомедовым в холле отеля в Нью-Йорке. 7 апреля Лобов должен был провести бой с американцем Алексом Касересом, но теперь из-за скандальной истории Лобова сняли с турнира.

      Дэйна Уайт, глава UFC: «Артём Лобов снят с турнира. Его бой не состоится. Это самая неприятная вещь, которая случалась с UFC. Ордер на арест Макгрегора уже выдан, его ищут».

      Напомним, Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC. Ирландец провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев три поражения. Он первым завоевал сразу два чемпионских пояса UFC. Макгрегор также является рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата по размеру гонорара, полученного за поединок. За свой последний бой с американцем Эдди Альваресом в ноябре 2016 года он получил более 3,5 млн и с тех пор не проводил поединков в рамках UFC и лишился чемпионских поясов в легком и полулегком весе.

      Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов дважды вызывал на бой ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора. Спортсмены обменивались оскорблениями в СМИ и соцсетях.

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