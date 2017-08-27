Российский боец MMA Нурмагомедов вызвал Макгрегора на бой

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вновь вызвал на бой ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора. Призыв он опубликовал в социальной сети после того, как ирландец уступил Флойду Мэйуэзеру — младшему в боксерском поединке.
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Поединок Макгрегора и Мэйуэзера россиянин назвал «боем личностей, которые заработали очень много денег за десять раундов».
Хабиб Нурмагомедов: «Удары, то, как бойцы выкладывались, — вроде бы все было по-настоящему, но Мэйуэзер вел бой так, как хотел. В первые три раунда соперники пристреливались, но я и не видел никогда, чтобы Мэйуэзер работал весь бой первым номером. Как можно назвать это „боем века“? Я так не считаю».
Основную работу бойцы, по мнению Нурмагомедова, сделали вне ринга, создав небывалый интерес к поединку у публики.
Хабиб Нурмагомедов: «Мэйуэзер проделал легкую работу за большие деньги, никто из действующих спортсменов больше так не может сделать. Они оба сделали хорошую работу, но не на ринге — там все как раз было по-простому».
Нурмагомедов обратился через Instagram к главе UFC Дэйне Уайту с предложением организовать его бой с Макгрегором в декабре и напомнил, что ирландец ранее был не против.
Хабиб Нурмагомедов: «30 декабря. UFC 219. Лас-Вегас. Давайте сделаем это. Почему бы и нет. Я думаю, декабрь — идеальная дата для этого боя. К тому же он сам говорил, что хочет боя со мной после Мэйуэзера».
В ноябре 2016 года Нурмагомедов вызвал Макгрегора на бой сразу после победы над американцем Майклом Джонсоном.
Хабиб Нурмагомедов: «Удары, то, как бойцы выкладывались, — вроде бы все было по-настоящему, но Мэйуэзер вел бой так, как хотел. В первые три раунда соперники пристреливались, но я и не видел никогда, чтобы Мэйуэзер работал весь бой первым номером. Как можно назвать это „боем века“? Я так не считаю».
Основную работу бойцы, по мнению Нурмагомедова, сделали вне ринга, создав небывалый интерес к поединку у публики.
Хабиб Нурмагомедов: «Мэйуэзер проделал легкую работу за большие деньги, никто из действующих спортсменов больше так не может сделать. Они оба сделали хорошую работу, но не на ринге — там все как раз было по-простому».
Нурмагомедов обратился через Instagram к главе UFC Дэйне Уайту с предложением организовать его бой с Макгрегором в декабре и напомнил, что ирландец ранее был не против.
Хабиб Нурмагомедов: «30 декабря. UFC 219. Лас-Вегас. Давайте сделаем это. Почему бы и нет. Я думаю, декабрь — идеальная дата для этого боя. К тому же он сам говорил, что хочет боя со мной после Мэйуэзера».
В ноябре 2016 года Нурмагомедов вызвал Макгрегора на бой сразу после победы над американцем Майклом Джонсоном.
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