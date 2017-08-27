Мэйуэзер после победы над Макгрегором объявил о завершении карьеры

Американский
боксер-профессионал Флойд Мэйуэзер — младший объявил, что бой с бойцом ММА ирландцем Конором Макгрегором был последним в его карьере.
После боя, который завершился в 10-м раунде нокаутом, бойцы обменялись комплиментами. Макгрегор признал, что Мэйуэзер был очень собран, и назвал бой честным, а американец заявил, что ирландский боец MMA оказался гораздо более серьезным соперником, чем он думал изначально.
Конор Макгрегор: «Ранние раунды были очень удобными для Флойда, он успел приспособиться ко мне. Справедливый бой, но я думаю, что рефери поторопился с остановкой. Это была усталость, но судья мог бы позволить мне продолжить. Никто не рисковал в этом бою, кроме меня, но и для меня настанут лучшие времена».
Флойд Мэйуэзер — младший: «Мы дали фанатам то, что они хотели увидеть. Я сказал ему, что я задолжал фанатам за бой с Мэнни Пакьяо, мне нужно было идти вперед. Он был намного лучше, чем я думал, он был серьезным соперником, но я был лучшим сегодня.
Мэйуэзер также раскрыл секрет своей победы.
Флойд Мэйуэзер — младший: „Наш план состоял в том, чтобы позволить ему выбросить все свои тяжелые удары в начале, а затем победить его. В ММА он бьется по 25 минут, и после этого времени он начинает становиться медленнее. Репутация бокса была на кону“».
После победы над Макгрегром 40-летний Мэйуэзер побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях.
Флойд Мэйуэзер — младший: «Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы „потанцевать“».
Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.
Кроме того, американец получил специальный «Денежный пояс», учрежденный Всемирным боксерским советом специально под этот бой. Его стоимость которого составляет более одного миллиона долларов. Он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.
Конор Макгрегор: «Ранние раунды были очень удобными для Флойда, он успел приспособиться ко мне. Справедливый бой, но я думаю, что рефери поторопился с остановкой. Это была усталость, но судья мог бы позволить мне продолжить. Никто не рисковал в этом бою, кроме меня, но и для меня настанут лучшие времена».
Флойд Мэйуэзер — младший: «Мы дали фанатам то, что они хотели увидеть. Я сказал ему, что я задолжал фанатам за бой с Мэнни Пакьяо, мне нужно было идти вперед. Он был намного лучше, чем я думал, он был серьезным соперником, но я был лучшим сегодня.
Мэйуэзер также раскрыл секрет своей победы.
Флойд Мэйуэзер — младший: „Наш план состоял в том, чтобы позволить ему выбросить все свои тяжелые удары в начале, а затем победить его. В ММА он бьется по 25 минут, и после этого времени он начинает становиться медленнее. Репутация бокса была на кону“».
После победы над Макгрегром 40-летний Мэйуэзер побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях.
Флойд Мэйуэзер — младший: «Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы „потанцевать“».
Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.
Кроме того, американец получил специальный «Денежный пояс», учрежденный Всемирным боксерским советом специально под этот бой. Его стоимость которого составляет более одного миллиона долларов. Он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.
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