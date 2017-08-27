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  • 27.08, 08:56

    Мэйуэзер победил Макгрегора нокаутом в бою по правилам бокса

    4 комментария
    Мэйуэзер победил Макгрегора нокаутом в бою по правилам бокса

    Мэйуэзер победил Макгрегора нокаутом в бою по правилам бокса

    Мэйуэзер победил Макгрегора нокаутом в бою по правилам бокса
  • Фото Associated Press © 2017, Isaac Brekken

    • Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший победил нокаутом ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в бою по правилам бокса.

    Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) завершился победой 40-летнего американца над 29-летним ирландцем в 10-м раунде.

    Победитель боя получил специальный «Денежный пояс», стоимость которого составляет более одного миллиона долларов. Он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила. Пояс учредил Всемирный боксерский совет специально для противостояния Мэйуэезера и Макгрегора.

    Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.

    Мэйуэзер одержал 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге, побив рекорд Рокки Марчиано. Для ирландца это был первый официальный боксерский бой.

    Примечательно, что начало поединка было отложено из-за большого количества желающих приобрести платную трансляцию (Pay-per view). Система не справилась с наплывом, из-за чего главное событие боксерского вечера в Лас-Вегасе началось с опозданием.

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