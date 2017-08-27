Мэйуэзер победил Макгрегора нокаутом в бою по правилам бокса

Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший победил нокаутом ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в бою по правилам бокса.
Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) завершился победой 40-летнего американца над 29-летним ирландцем в 10-м раунде.
Победитель боя получил специальный «Денежный пояс», стоимость которого составляет более одного миллиона долларов. Он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила. Пояс учредил Всемирный боксерский совет специально для противостояния Мэйуэезера и Макгрегора.
Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.
Мэйуэзер одержал 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге, побив рекорд Рокки Марчиано. Для ирландца это был первый официальный боксерский бой.
Примечательно, что начало поединка было отложено из-за большого количества желающих приобрести платную трансляцию (Pay-per view). Система не справилась с наплывом, из-за чего главное событие боксерского вечера в Лас-Вегасе началось с опозданием.
Победитель боя получил специальный «Денежный пояс», стоимость которого составляет более одного миллиона долларов. Он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила. Пояс учредил Всемирный боксерский совет специально для противостояния Мэйуэезера и Макгрегора.
Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.
Мэйуэзер одержал 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге, побив рекорд Рокки Марчиано. Для ирландца это был первый официальный боксерский бой.
Примечательно, что начало поединка было отложено из-за большого количества желающих приобрести платную трансляцию (Pay-per view). Система не справилась с наплывом, из-за чего главное событие боксерского вечера в Лас-Вегасе началось с опозданием.
Комментарии