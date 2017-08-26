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  • 26.08, 13:12

    Названы суммы гарантированных гонораров Мэйуэзера и Макгрегора

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    • Фото Reuters © 2017, Steve Marcus
    Названы суммы гарантированных гонораров Мэйуэзера и Макгрегора

    Названы суммы гарантированных гонораров Мэйуэзера и Макгрегора

    Названы суммы гарантированных гонораров Мэйуэзера и Макгрегора
  • Фото Reuters © 2017, Steve Marcus

    • Стало известно, какой официальный гонорар получат американский боксер Флойд Мэйуэзер и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор за поединок в Лас-Вегасе.

    Суммы официальных гонораров Мэйуэзера и Макгрегора утвердила Атлетическая комиссия штата Невада. Как пишет в своем Twitter журналист Yahoo Маркус Вандерберг, в предстоящем поединке Мэйуэзер заработает 100 миллионов долларов, а Макгрегор — 30 миллионов.




    Эти суммы являются гарантированными, спортсмены получат их вне зависимости от результатов боя. Бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за которых гонорары могут вырасти в несколько раз, сюда не включаются.

    смотретьМэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком
    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком
    Поединок, который называют «боем века», между Мэйуэзером и Макгрегором состоится в субботу на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (в Москве будет ранее утро воскресенья). Напомним, что 40-летний Мэйуэзер провел на профессиональном ринге 49 боев и в каждом из них стал победителем. На счету 29-летнего Макгрегора, известного своим скандальным и вызывающим поведением, 24 боя, в 21 из которых он одержал победу.

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