Названы суммы гарантированных гонораров Мэйуэзера и Макгрегора

Стало известно, какой официальный гонорар получат американский боксер Флойд Мэйуэзер и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор за поединок в
Лас-Вегасе.
Суммы официальных гонораров Мэйуэзера и Макгрегора утвердила Атлетическая комиссия штата Невада. Как пишет в своем Twitter журналист Yahoo Маркус Вандерберг, в предстоящем поединке Мэйуэзер заработает 100 миллионов долларов, а Макгрегор — 30 миллионов.
Эти суммы являются гарантированными, спортсмены получат их вне зависимости от результатов боя. Бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за которых гонорары могут вырасти в несколько раз, сюда не включаются.
Поединок, который называют «боем века», между Мэйуэзером и Макгрегором состоится в субботу на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (в Москве будет ранее утро воскресенья). Напомним, что 40-летний Мэйуэзер провел на профессиональном ринге 49 боев и в каждом из них стал победителем. На счету 29-летнего Макгрегора, известного своим скандальным и вызывающим поведением, 24 боя, в 21 из которых он одержал победу.
Here’s the purse info from the NSAC. Floyd getting 100 million, Conor getting 30 million. #MayMac pic.twitter.com/twvBE2WGnE— Marcus Vanderberg (@marcowill) 26 августа 2017 г.
Эти суммы являются гарантированными, спортсмены получат их вне зависимости от результатов боя. Бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за которых гонорары могут вырасти в несколько раз, сюда не включаются.
Поединок, который называют «боем века», между Мэйуэзером и Макгрегором состоится в субботу на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (в Москве будет ранее утро воскресенья). Напомним, что 40-летний Мэйуэзер провел на профессиональном ринге 49 боев и в каждом из них стал победителем. На счету 29-летнего Макгрегора, известного своим скандальным и вызывающим поведением, 24 боя, в 21 из которых он одержал победу.
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