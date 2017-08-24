Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком

До встречи на боксерском ринге двух суперзвезд единоборств осталось два дня.

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Флойд Мэйвезер и Конор МакГрегор на финальной пресс-конференции объявили о затишье перед боем. До сегодняшнего дня американец и ирландец обменивались заочными выпадами и пикировками в традициях классической арт-подготовки, которую принято проводить перед поединками такого уровня.



Ценители бокса ожидают разного: одни считают, что в субботу зрителей ждет яркое шоу с единственной целью заработать, а другие предвкушают встречу двух спортсменов и чистый бокс.



В разных углах ринга будут две звезды: потомок знатной боксерской династии американец Флойд Мэйвезер с 49 победами, 26 из них — нокаутом, и выходец из дублинских трущоб, мастер смешанных единоборств, ни разу не бившийся по правилам профессионального бокса ирландец Конор МакГрегор, в 17 из 20 своих боев отправившего соперников в нокаут. Интерес публики подогревает и то, что неизвестно, кто был инициатором этой встречи, отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.



Бой состоится в субботу на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, эксперты предсказывают, что все закончится досрочно.