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  • 24.08, 22:37
    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком. Ирландия, США, бокс, единоборства, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком

    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком

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    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком

    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком

    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком

      До встречи на боксерском ринге двух суперзвезд единоборств осталось два дня.

      Флойд Мэйвезер и Конор МакГрегор на финальной пресс-конференции объявили о затишье перед боем. До сегодняшнего дня американец и ирландец обменивались заочными выпадами и пикировками в традициях классической арт-подготовки, которую принято проводить перед поединками такого уровня.

      Ценители бокса ожидают разного: одни считают, что в субботу зрителей ждет яркое шоу с единственной целью заработать, а другие предвкушают встречу двух спортсменов и чистый бокс.

      В разных углах ринга будут две звезды: потомок знатной боксерской династии американец Флойд Мэйвезер с 49 победами, 26 из них — нокаутом, и выходец из дублинских трущоб, мастер смешанных единоборств, ни разу не бившийся по правилам профессионального бокса ирландец Конор МакГрегор, в 17 из 20 своих боев отправившего соперников в нокаут. Интерес публики подогревает и то, что неизвестно, кто был инициатором этой встречи, отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.

      Бой состоится в субботу на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, эксперты предсказывают, что все закончится досрочно.

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