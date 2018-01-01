Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в Интернете

Ирландский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор и российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поспорили в Twitter.
Комментируя победу Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой, Макгрегор заявил, что россиянин «выглядел как дерьмо собачье».
Конор Макгрегор: «Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Игра полна грязных бомжей, просящих, чтобы их отправили спать. Заплатите мне, и Король вернется».
В ответ Нурмагомедов велел ирландцу «заткнуться», прикрепив к сообщению эмодзи «Петух».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одолел Эдсона Барбозу в рамках турнира UFC 219, который состоялся в Лас-Вегасе. Россиянин по итогам трех раундов одержал победу единогласным решением судей.
После победы Нурмагомедов заявил, что хотел бы сразиться с американцем Тони Фергюсоном, подчеркнув, что готов сегодня же выйти на бой против Макгрегора. Ранее россиянин дважды вызывал ирландца на бой.
Конор Макгрегор: «Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Игра полна грязных бомжей, просящих, чтобы их отправили спать. Заплатите мне, и Король вернется».
В ответ Нурмагомедов велел ирландцу «заткнуться», прикрепив к сообщению эмодзи «Петух».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одолел Эдсона Барбозу в рамках турнира UFC 219, который состоялся в Лас-Вегасе. Россиянин по итогам трех раундов одержал победу единогласным решением судей.
После победы Нурмагомедов заявил, что хотел бы сразиться с американцем Тони Фергюсоном, подчеркнув, что готов сегодня же выйти на бой против Макгрегора. Ранее россиянин дважды вызывал ирландца на бой.
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