Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в Интернете

    5 комментариев
    • Фото: @TheNotoriousMMA / twitter.com
    Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в Интернете

    Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в Интернете

    Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в Интернете
  • Фото: @TheNotoriousMMA / twitter.com

    • Ирландский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор и российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поспорили в Twitter.

    Комментируя победу Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой, Макгрегор заявил, что россиянин «выглядел как дерьмо собачье».

    Конор Макгрегор: «Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Игра полна грязных бомжей, просящих, чтобы их отправили спать. Заплатите мне, и Король вернется».

    В ответ Нурмагомедов велел ирландцу «заткнуться», прикрепив к сообщению эмодзи «Петух».

    Напомним, Хабиб Нурмагомедов одолел Эдсона Барбозу в рамках турнира UFC 219, который состоялся в Лас-Вегасе. Россиянин по итогам трех раундов одержал победу единогласным решением судей.

    После победы Нурмагомедов заявил, что хотел бы сразиться с американцем Тони Фергюсоном, подчеркнув, что готов сегодня же выйти на бой против Макгрегора. Ранее россиянин дважды вызывал ирландца на бой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru