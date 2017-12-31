Тренер Макгрегора поздравил россиянина Нурмагомедова с победой на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил бразильца Эдисона Барбозу в бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Поединок Нурмагомедова и Барбозы состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 219. Россиянин по итогам трех раундов одержал победу единогласным решением судей.
Тренер действующего чемпиона UFC в легком весе ирландца Конора Макгрегора Джон Кавана поздравил Нурмагомедова с «уверенной и безжалостной победой».
Для 29-летнего Нурмагомедова эта победа стала 25-й в 25 боях. Ранее он дважды вызывал Конора Макгрегора на бой. Однако после победы над Барбозой россиянин заявил, что в своем следующем бою хотел бы встретиться с американцем Тони Фергюсоном. Поединок с ним у Нурмагомедова должен был состояться еще в марте, однако сорвался из-за проблем со здоровьем у российского бойца.
Хабиб Нурмагомедов: «Если вы меня спросите, какой следующий бой я хочу провести, то я скажу — с Тони Фергюсоном. Я не думаю о Коноре (Макгрегоре), потому что у него теперь много денег и ему нужно их потратить. Когда деньги кончатся, тогда, думаю, он вернется».
Нурмагомедов добавил, что может драться с кем угодно, если здоров, и даже готов сегодня же выйти на бой против Макгрегора.
Хабиб Нурмагомедов: «Если я здоров, то я могу драться с кем угодно. Дайте мне час на отдых, и я могу драться с Тони или Конором. Я себя отлично чувствую. Барбоза — один из лучших ударников в UFC. Мне пришлось драться с ним на протяжении 15 минут. Честно говоря, я мог закончить бой раньше, но я хотел отработать именно 15 минут, потому что мой предыдущий бой был очень давно».
В UFC на это ответили, что верят Хабибу на 1000%.
Тренер действующего чемпиона UFC в легком весе ирландца Конора Макгрегора Джон Кавана поздравил Нурмагомедова с «уверенной и безжалостной победой».
Well I got one right 😅 huge kudos to Barboza never quitting but congrats to Khabib on solid win. Relentless. https://t.co/tA0MYkbIGT— Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) December 31, 2017
Для 29-летнего Нурмагомедова эта победа стала 25-й в 25 боях. Ранее он дважды вызывал Конора Макгрегора на бой. Однако после победы над Барбозой россиянин заявил, что в своем следующем бою хотел бы встретиться с американцем Тони Фергюсоном. Поединок с ним у Нурмагомедова должен был состояться еще в марте, однако сорвался из-за проблем со здоровьем у российского бойца.
Хабиб Нурмагомедов: «Если вы меня спросите, какой следующий бой я хочу провести, то я скажу — с Тони Фергюсоном. Я не думаю о Коноре (Макгрегоре), потому что у него теперь много денег и ему нужно их потратить. Когда деньги кончатся, тогда, думаю, он вернется».
Нурмагомедов добавил, что может драться с кем угодно, если здоров, и даже готов сегодня же выйти на бой против Макгрегора.
Хабиб Нурмагомедов: «Если я здоров, то я могу драться с кем угодно. Дайте мне час на отдых, и я могу драться с Тони или Конором. Я себя отлично чувствую. Барбоза — один из лучших ударников в UFC. Мне пришлось драться с ним на протяжении 15 минут. Честно говоря, я мог закончить бой раньше, но я хотел отработать именно 15 минут, потому что мой предыдущий бой был очень давно».
В UFC на это ответили, что верят Хабибу на 1000%.
«If UFC approves, I’ll fight both Conor and Tony in the same night. Why not? I swear, this is no joke.»@TeamKhabib at the post fight presser.— UFC (@ufc) December 31, 2017
And we 1000% believe him. #UFC219 pic.twitter.com/GBIhcPI8wh
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