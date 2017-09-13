Боец Нурмагомедов готовится к декабрьскому поединку за чемпионский пояс

К серьезной схватке за чемпионский пояс готовится боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. В декабре он сразится с победителем боя между Кевином Ли и Тони Фергюсоном. Поединок с последним должен был состояться несколько месяцев назад, но был перенесен из-за травмы россиянина.

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У первого номера в мировом рейтинге бойцов-легковесов слова легковесными не бывают. Непобедимый боец смешанного стиля Хабиб Нурмагрмедов сказал как отрезал.



Хабиб Нурмагомедов, боец смешанных единоборств: «Все, что он говорил, прекратится, когда мы войдем в клетку. И все ответы мои будут внутри клетки».



Он — это американец Тони Фергюсон, мартовский бой с которым у Нурмагомедова сорвался. Хабиб попал в больницу, в мае перенес операцию на колене. Лучшей мотивацией во время изматывающих тренировок для дагестанского бойца становятся твиты Фергюссона, отправленные с безопасного расстояния.



Как передает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикназде, эти полгода после операции стали для Хабиба испытанием на прочность и физическую, и эмоциональную. 100 дней отвели на то, чтобы восстановить форму и вернуться в восьмигранник. Пока все идет по плану.