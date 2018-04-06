ЧП. Расследование <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    Макгрегору предъявлено обвинение в нападении на автобус UFC. США, единоборства, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМакгрегору предъявлено обвинение в нападении на автобус UFC

    Макгрегору предъявлено обвинение в нападении на автобус UFC

    комментировать
    Макгрегору предъявлено обвинение в нападении на автобус UFC

    Макгрегору предъявлено обвинение в нападении на автобус UFC

    Макгрегору предъявлено обвинение в нападении на автобус UFC

      Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения известному ирландскому бойцу Конору Макгрегору. Накануне он атаковал автобус, в котором ехали спортсмены, в том числе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

      Макгрегор обвиняется по трем эпизодам нападения и в преступном причинении ущерба, который оценивается в 8 тысяч долларов.

      Кадры нападения уже облетели мир. Макгрегор и его товарищи, в том числе еще один россиянин Артём Ломов, вооружившись тележками и стульями, окружили автобус на парковке и разбили в нем стекла. Кто-то из команды Нурмагомедова снял нападение на видео. На записи Макгрегор смотрит по сторонам, пытаясь найти что-то потяжелее. Его останавливают охранники, которых отталкивают телохранители Макгрегора. Начинается сутолока и неразбериха. Но, улучив удобный момент, ирландец опять бросает что-то в лобовое стекло. На этот раз под руку подвернулся стул.

      смотретьМакгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC
      Макгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC
      В этой истории много странностей. Главный вопрос — зачем вообще Макгрегор устроил погром, ведь с Нурмагомедовым на ринге он драться не собирался. У россиянина другой соперник — Макс Холлоуэй. Поединок состоится в ближайшие дни. Однако, как говорят эксперты, случившееся — попытка закрутить интригу. Если Нурмагомедов выиграет предстоящий бой, то следующим соперником за звание чемпиона может стать как раз Макгрегор. Возможно, ирландец и решил сработать на опережение и пытается запугать оппонента.

      За несколько дней до инцидента товарищ и спарринг-партнер Макгрегора Артём Лобов в присутствии очевидцев назвал Нурмагомедова трусом и пытался устроить драку в отеле, но не вышло. После разговора по душам Лобова попросили удалиться.

      Примечательно, что Макгрегор добровольно явился в полицейский участок.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru