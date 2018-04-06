Макгрегору предъявлено обвинение в нападении на автобус UFC

Полиция
Нью-Йорка предъявила обвинения известному ирландскому бойцу Конору Макгрегору. Накануне он атаковал автобус, в котором ехали спортсмены, в том числе россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Макгрегор обвиняется по трем эпизодам нападения и в преступном причинении ущерба, который оценивается в 8 тысяч долларов.
Кадры нападения уже облетели мир. Макгрегор и его товарищи, в том числе еще один россиянин Артём Ломов, вооружившись тележками и стульями, окружили автобус на парковке и разбили в нем стекла. Кто-то из команды Нурмагомедова снял нападение на видео. На записи Макгрегор смотрит по сторонам, пытаясь найти что-то потяжелее. Его останавливают охранники, которых отталкивают телохранители Макгрегора. Начинается сутолока и неразбериха. Но, улучив удобный момент, ирландец опять бросает что-то в лобовое стекло. На этот раз под руку подвернулся стул.
В этой истории много странностей. Главный вопрос — зачем вообще Макгрегор устроил погром, ведь с Нурмагомедовым на ринге он драться не собирался. У россиянина другой соперник — Макс Холлоуэй. Поединок состоится в ближайшие дни. Однако, как говорят эксперты, случившееся — попытка закрутить интригу. Если Нурмагомедов выиграет предстоящий бой, то следующим соперником за звание чемпиона может стать как раз Макгрегор. Возможно, ирландец и решил сработать на опережение и пытается запугать оппонента.
За несколько дней до инцидента товарищ и спарринг-партнер Макгрегора Артём Лобов в присутствии очевидцев назвал Нурмагомедова трусом и пытался устроить драку в отеле, но не вышло. После разговора по душам Лобова попросили удалиться.
Примечательно, что Макгрегор добровольно явился в полицейский участок.
Кадры нападения уже облетели мир. Макгрегор и его товарищи, в том числе еще один россиянин Артём Ломов, вооружившись тележками и стульями, окружили автобус на парковке и разбили в нем стекла. Кто-то из команды Нурмагомедова снял нападение на видео. На записи Макгрегор смотрит по сторонам, пытаясь найти что-то потяжелее. Его останавливают охранники, которых отталкивают телохранители Макгрегора. Начинается сутолока и неразбериха. Но, улучив удобный момент, ирландец опять бросает что-то в лобовое стекло. На этот раз под руку подвернулся стул.
В этой истории много странностей. Главный вопрос — зачем вообще Макгрегор устроил погром, ведь с Нурмагомедовым на ринге он драться не собирался. У россиянина другой соперник — Макс Холлоуэй. Поединок состоится в ближайшие дни. Однако, как говорят эксперты, случившееся — попытка закрутить интригу. Если Нурмагомедов выиграет предстоящий бой, то следующим соперником за звание чемпиона может стать как раз Макгрегор. Возможно, ирландец и решил сработать на опережение и пытается запугать оппонента.
За несколько дней до инцидента товарищ и спарринг-партнер Макгрегора Артём Лобов в присутствии очевидцев назвал Нурмагомедова трусом и пытался устроить драку в отеле, но не вышло. После разговора по душам Лобова попросили удалиться.
Примечательно, что Макгрегор добровольно явился в полицейский участок.
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