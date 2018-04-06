Полиция Нью-Йорка задержала Макгрегора за атаку на автобус бойцов UFC

Обвинения ирландскому бойцу Конору Макгрегору могут быть предъявлены в ближайшее время.
Как передает спортивный канал ESPN, боец смешанных единоборств Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка после происшествия в Бруклине. Накануне вечером ирландец вместе с друзьями атаковал автобус, в котором находились спортсмены Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В их числе и россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Макгрегор разбил стекло автобуса. Американский боец Майкл Кьеза получил порезы лица и планирует подать на Макгрегора в суд, но не отказался от участия в турнире UFC 7 апреля. Видеозапись инцидента почти сразу появилась в соцсетях.
Американские СМИ пишут, что предотвратить драку Макгрегора с участниками турнира UFC удалось водителю автобуса, который просто не открыл двери рассерженным спортсменам и не выпустил их на улицу.
Глава UFC Дэйна Уайт назвал происшествие самым позорным случаем за всю историю существования Абсолютного бойцовского чемпионата. Он также сообщил, что у полиции есть ордер на арест Макгрегора, и что из-за скандальной истории поддержавшего ирландца Артёма Лобова сняли с турнира. 31-летний Лобов должен был провести поединок с американцем Алексом Касересом.
Макгрегор разбил стекло автобуса. Американский боец Майкл Кьеза получил порезы лица и планирует подать на Макгрегора в суд, но не отказался от участия в турнире UFC 7 апреля. Видеозапись инцидента почти сразу появилась в соцсетях.
Американские СМИ пишут, что предотвратить драку Макгрегора с участниками турнира UFC удалось водителю автобуса, который просто не открыл двери рассерженным спортсменам и не выпустил их на улицу.
Глава UFC Дэйна Уайт назвал происшествие самым позорным случаем за всю историю существования Абсолютного бойцовского чемпионата. Он также сообщил, что у полиции есть ордер на арест Макгрегора, и что из-за скандальной истории поддержавшего ирландца Артёма Лобова сняли с турнира. 31-летний Лобов должен был провести поединок с американцем Алексом Касересом.
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