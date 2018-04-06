Провокация, хайп или месть: почему Макгрегор напал на автобус с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор предстанет перед судом за безобразную выходку: вместе с сообщниками он напал на автобус, в котором ехали участники бойцовского турнира, в том числе российский боец Хабиб Нурмагомедов, на которого Макгрегор давно точил зуб.
Россиянин во время этой атаки не пострадал. Зато случайные ранения получили несколько других спортсменов — американские бойцы Майк Кьеза — у него рваные раны лица — и Рэй Борг, у которого поврежден глаз. Их поединки на субботнем чемпионате отменены. Травмы получила и спортсменка Роуз Намаюнас. Ремонт автобуса оценили в 8 тысяч долларов.
Макгрегор был объявлен в розыск, но быстро сдался полиции Нью-Йорка. Его обвиняют в причинении физического и материального ущерба и выясняют мотивы этой выходки.
По одной из версий, целью Макгрегора был Хабиб Нурмагомедов. О непростых отношениях двух бойцов ходят легенды, а встретиться лицом к лицу в восьмиугольнике им не удается. Получается, Макгрегор решил не ждать официального поединка и попытался устроить уличный бой. В руководстве UFC произошедшее назвали откровенным криминалом.
Дэйна Уйат, президент UFC: «Тебе не нравится Хабиб? Хочешь его побить? Тогда сделай это по правилам, в октагоне! А то, что ты привел толпу друзей, устроил этот погром, — это отвратительно! Это даже не ребячество, это уже преступление».
Сам Хабиб только посмеялся над выходкой своего визави, назвал ее показухой и предложил Макгрегору пересечься в любом удобном для него месте.
Хабиб Нурмагомедов, российский боец UFC: «Иди сюда! Назначай место! Я приеду! Мне неважно где — Нью-Йорк, Бруклин, Москва — это неважно. Просто скажи мне где!»
Отец Хабиба — он же его личный тренер — в интервью НТВ назвал Макгрегора выскочкой, который постоянно уклоняется от встречи на ринге, зато блестяще работает на публику. Но это до поры до времени.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова: «Мы заставим его отвечать за слова. Надо, чтобы он зашел в октагон. У нас же девиз: не деритесь на улице, вы профи, деритесь на ринге. Там доказывайте, кто сильнее».
В UFC обещают принять жесткие меры в отношении Макгрегора. А его сообщника, который участвовал в нападении — российского бойца Артёма Лобова, — уже наказали: сняли с турнира. Лобов — друг и спарринг-партнер Макгрегора. Ранее Лобов публично назвал Нурмагомедова трусом, заявив, что при встрече готов надавать по шее.
Артём Лобов, российский боец UFC: «Хабиб снимался уже шесть раз, у него чуть-чуть заболело, что-то в заднице или еще где-то, и он снимается. Один — чемпион и выйдет, несмотря ни на что, а другой — ссыкун, снимается каждый раз. Ему оплеух на улице, если попадется, могу надавать без проблем».
Отвечать за слова Лобову пришлось на этой неделе. Хабиб встретил обидчика в коридоре нью-йоркского отеля и популярно объяснил, что бросать слова на ветер — нехорошо.
Отсюда еще один возможный мотив — Макгрегор шел заступиться за Лобова таким нетривиальным способом. Только крайним в этой истории остался как раз Лобов: в UFC пригрозили разорвать с ним контракт. А все остальные только в плюсе.
Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным единоборствам: «Я расцениваю это как пиар-успех. Для UFC — это плюс. Они срубят на этом дивиденды. Второй, кто срубит дивиденды, это — Конор. Точнее, его команда. То есть богатые всегда богатеют, бедные всегда беднеют. И я думаю, что это была изначально продуманная акция, которая в какой-то момент, видимо, сорвалась».
Иными словами, Макгрегор устроил хайп и подогрел интерес к будущим турнирам. Тем более что эпатаж и провокации в его стиле. Он никогда не отличался кротким нравом, и разного рода потасовки перед поединками — почти обязательный элемент таких шоу. Но в этот раз Макгрегор явно переборщил. «Парень съехал с катушек», — пишут в Интернете.
Макгрегор был объявлен в розыск, но быстро сдался полиции Нью-Йорка. Его обвиняют в причинении физического и материального ущерба и выясняют мотивы этой выходки.
По одной из версий, целью Макгрегора был Хабиб Нурмагомедов. О непростых отношениях двух бойцов ходят легенды, а встретиться лицом к лицу в восьмиугольнике им не удается. Получается, Макгрегор решил не ждать официального поединка и попытался устроить уличный бой. В руководстве UFC произошедшее назвали откровенным криминалом.
Дэйна Уйат, президент UFC: «Тебе не нравится Хабиб? Хочешь его побить? Тогда сделай это по правилам, в октагоне! А то, что ты привел толпу друзей, устроил этот погром, — это отвратительно! Это даже не ребячество, это уже преступление».
Сам Хабиб только посмеялся над выходкой своего визави, назвал ее показухой и предложил Макгрегору пересечься в любом удобном для него месте.
Хабиб Нурмагомедов, российский боец UFC: «Иди сюда! Назначай место! Я приеду! Мне неважно где — Нью-Йорк, Бруклин, Москва — это неважно. Просто скажи мне где!»
Отец Хабиба — он же его личный тренер — в интервью НТВ назвал Макгрегора выскочкой, который постоянно уклоняется от встречи на ринге, зато блестяще работает на публику. Но это до поры до времени.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова: «Мы заставим его отвечать за слова. Надо, чтобы он зашел в октагон. У нас же девиз: не деритесь на улице, вы профи, деритесь на ринге. Там доказывайте, кто сильнее».
В UFC обещают принять жесткие меры в отношении Макгрегора. А его сообщника, который участвовал в нападении — российского бойца Артёма Лобова, — уже наказали: сняли с турнира. Лобов — друг и спарринг-партнер Макгрегора. Ранее Лобов публично назвал Нурмагомедова трусом, заявив, что при встрече готов надавать по шее.
Артём Лобов, российский боец UFC: «Хабиб снимался уже шесть раз, у него чуть-чуть заболело, что-то в заднице или еще где-то, и он снимается. Один — чемпион и выйдет, несмотря ни на что, а другой — ссыкун, снимается каждый раз. Ему оплеух на улице, если попадется, могу надавать без проблем».
Отвечать за слова Лобову пришлось на этой неделе. Хабиб встретил обидчика в коридоре нью-йоркского отеля и популярно объяснил, что бросать слова на ветер — нехорошо.
Отсюда еще один возможный мотив — Макгрегор шел заступиться за Лобова таким нетривиальным способом. Только крайним в этой истории остался как раз Лобов: в UFC пригрозили разорвать с ним контракт. А все остальные только в плюсе.
Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным единоборствам: «Я расцениваю это как пиар-успех. Для UFC — это плюс. Они срубят на этом дивиденды. Второй, кто срубит дивиденды, это — Конор. Точнее, его команда. То есть богатые всегда богатеют, бедные всегда беднеют. И я думаю, что это была изначально продуманная акция, которая в какой-то момент, видимо, сорвалась».
Иными словами, Макгрегор устроил хайп и подогрел интерес к будущим турнирам. Тем более что эпатаж и провокации в его стиле. Он никогда не отличался кротким нравом, и разного рода потасовки перед поединками — почти обязательный элемент таких шоу. Но в этот раз Макгрегор явно переборщил. «Парень съехал с катушек», — пишут в Интернете.
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