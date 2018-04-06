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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    Суд принудительно признал команду сейнера «Норд» гражданами Украины. корабли и суда, Крым, суды, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд принудительно признал команду сейнера «Норд» гражданами Украины

    Суд принудительно признал команду сейнера «Норд» гражданами Украины

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    Суд принудительно признал команду сейнера «Норд» гражданами Украины

    Суд принудительно признал команду сейнера «Норд» гражданами Украины

    Суд принудительно признал команду сейнера «Норд» гражданами Украины

      Сегодня на Украине Херсонский городской суд арестовал капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко. На два месяца, но с возможностью выйти под залог в сумму чуть больше 1300 долларов. Горбенко грозит пять лет за нарушения правил въезда и выезда в Крым, где, собственно, и живет вся команда «Норда». Суд над остальными девятью моряками идет в Мариуполе. Российская же сторона, чтобы исключить подобные инциденты на Азове, создала группу по борьбе с пиратством: ФСБ рассматривает действия украинских пограничников как угон.

      По представлению украинской прокуратуры Херсонский городской суд на два месяца арестовал Владимира Горбенко с возможностью внесения залога. Капитану сейнера «Норд» вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

      Сегодня вечером залог был внесен адвокатами, однако сторона защиты не успела в течение дня оформить все необходимые документы. Поэтому Владимиру Горбенко, вероятно, придется провести в изоляторе временного содержания ближайшие три дня.

      Административные дела команды сейнера параллельно рассматривались в Мариуполе. Суд принудительно признал моряков украинскими гражданами, назначал наказание в виде штрафа и постановил выдать справки об украинском гражданстве.

      Рассмотрение дел капитана «Норда» в Херсоне и команды сейнера в Мариуполе киевские власти затянули максимально, явно ожидая реакции России и оставляя себе место для маневра.

      Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакты с украинской стороной ведутся и МИД владеет всей информацией в связи с задержанием российского корабля. Похоже, Киев пытается хоть как-то информационно выбраться из истории с «Нордом» и отбиться от обвинений в пиратстве. Удивительная смена риторики: буквально вчера Украина заявляла, что будет задерживать все суда, вышедшие из Крыма, а сегодня устами отставных адмиралов обвиняет в провокации Россию. Сегодня обнародовано и заявление главы Крыма Сергея Аксёнова.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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