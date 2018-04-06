Суд принудительно признал команду сейнера «Норд» гражданами Украины

Сегодня на Украине Херсонский городской суд арестовал капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко. На два месяца, но с возможностью выйти под залог в сумму чуть больше 1300 долларов. Горбенко грозит пять лет за нарушения правил въезда и выезда в Крым, где, собственно, и живет вся команда «Норда». Суд над остальными девятью моряками идет в Мариуполе. Российская же сторона, чтобы исключить подобные инциденты на Азове, создала группу по борьбе с пиратством: ФСБ рассматривает действия украинских пограничников как угон.
По представлению украинской прокуратуры Херсонский городской суд на два месяца арестовал Владимира Горбенко с возможностью внесения залога. Капитану сейнера «Норд» вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
Сегодня вечером залог был внесен адвокатами, однако сторона защиты не успела в течение дня оформить все необходимые документы. Поэтому Владимиру Горбенко, вероятно, придется провести в изоляторе временного содержания ближайшие три дня.
Административные дела команды сейнера параллельно рассматривались в Мариуполе. Суд принудительно признал моряков украинскими гражданами, назначал наказание в виде штрафа и постановил выдать справки об украинском гражданстве.
Рассмотрение дел капитана «Норда» в Херсоне и команды сейнера в Мариуполе киевские власти затянули максимально, явно ожидая реакции России и оставляя себе место для маневра.
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакты с украинской стороной ведутся и МИД владеет всей информацией в связи с задержанием российского корабля. Похоже, Киев пытается хоть как-то информационно выбраться из истории с «Нордом» и отбиться от обвинений в пиратстве. Удивительная смена риторики: буквально вчера Украина заявляла, что будет задерживать все суда, вышедшие из Крыма, а сегодня устами отставных адмиралов обвиняет в провокации Россию. Сегодня обнародовано и заявление главы Крыма Сергея Аксёнова.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Сегодня вечером залог был внесен адвокатами, однако сторона защиты не успела в течение дня оформить все необходимые документы. Поэтому Владимиру Горбенко, вероятно, придется провести в изоляторе временного содержания ближайшие три дня.
Административные дела команды сейнера параллельно рассматривались в Мариуполе. Суд принудительно признал моряков украинскими гражданами, назначал наказание в виде штрафа и постановил выдать справки об украинском гражданстве.
Рассмотрение дел капитана «Норда» в Херсоне и команды сейнера в Мариуполе киевские власти затянули максимально, явно ожидая реакции России и оставляя себе место для маневра.
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакты с украинской стороной ведутся и МИД владеет всей информацией в связи с задержанием российского корабля. Похоже, Киев пытается хоть как-то информационно выбраться из истории с «Нордом» и отбиться от обвинений в пиратстве. Удивительная смена риторики: буквально вчера Украина заявляла, что будет задерживать все суда, вышедшие из Крыма, а сегодня устами отставных адмиралов обвиняет в провокации Россию. Сегодня обнародовано и заявление главы Крыма Сергея Аксёнова.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
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