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    На Азовском море создали опергруппу для борьбы с украинским пиратством

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    На Азовском море создали опергруппу для борьбы с украинским пиратством

    На Азовском море создали опергруппу для борьбы с украинским пиратством

    Росрыболовство создало оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины.

    Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству.

    Вопрос о принятии мер по обеспечению безопасности российских рыболовецких судов был поднят после захвата украинскими пограничниками российского судна «Норд». Отмечается, что с момента этого происшествия рыбаки опасались выходить на промысел в Азовское море.

    В Росрыболовстве не исключают повторения подобных случаев, в связи с чем основной задачей опергруппы станет координация рыбаков, выходящих в море, с пограничными управлениями ФСБ по Ростовской области, Краснодарскому краю и Республике Крым. Всем рыбопромышленникам рекомендовано предварительно уведомлять погрануправления о выходе в Азовское море и сообщать о своих перемещениях в акватории.

    Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа, которые живут в Керчи и являются гражданами РФ. Позднее сейнер был арестован.

    смотретьКапитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели из больницы в изолятор
    Капитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели из больницы в изолятор
    Сейчас экипаж судна по-прежнему остается в украинском порту Бердянск, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. А капитану корабля Владимиру Горбенко вменяют еще и попытку нанести ущерб интересам Украины, ему может грозить тюремный срок. Сегодня Горбенко доставили в суд Херсона. При этом капитану стало плохо, его отвезли в больницу, однако позднее вернули в изолятор.

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