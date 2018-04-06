Адвокаты внесли залог за арестованного на Украине капитана сейнера «Норд»

Защита внесла залог за капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.
По словам адвоката арестованного российского капитана, сумма залога составила порядка 1355 долларов. Но сторона защиты не успела в течение сегодняшнего дня оформить все необходимые документы. Поэтому их клиенту, вероятно, придется провести в изоляторе временного содержания ближайшие три дня, передает ТАСС.
Дмитрий Щербина: «Мы (адвокаты Горбенко — ред.) внесли в залог свои деньги. Однако сегодня уже не успеваем оформить все необходимые документы. Поэтому наш подзащитный будет находиться в ИВС три дня (на Украине понедельник, 9 апреля, объявлен выходным днем — ред.). Но, скорее всего, его отвезут в больницу по состоянию здоровья».
Ранее Херсонский городской суд принял решение об аресте капитана Владимира Горбенко с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (примерно 1355 долларов).
Напомним, судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 граждан России. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Капитану Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Во время допросов ему не раз становилось плохо из-за проблем с сердцем. Остальным членам команды грозит штраф или арест до 15 суток.
Дмитрий Щербина: «Мы (адвокаты Горбенко — ред.) внесли в залог свои деньги. Однако сегодня уже не успеваем оформить все необходимые документы. Поэтому наш подзащитный будет находиться в ИВС три дня (на Украине понедельник, 9 апреля, объявлен выходным днем — ред.). Но, скорее всего, его отвезут в больницу по состоянию здоровья».
Ранее Херсонский городской суд принял решение об аресте капитана Владимира Горбенко с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (примерно 1355 долларов).
Напомним, судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 граждан России. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Капитану Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Во время допросов ему не раз становилось плохо из-за проблем с сердцем. Остальным членам команды грозит штраф или арест до 15 суток.
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