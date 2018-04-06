Захарова рассказала о странной судьбе «важных свидетелей» в деле Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную судьбу домашних животных, проживавших в доме отравленного Сергея Скрипаля. По ее мнению, они могли стать «важными свидетелями» по громкому делу.
Мария Захарова: «Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток — „убрали важных свидетелей“, а на самом деле это действительно „важные свидетели“, раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля».
К примеру, Захарова выразила недоумение тем, что в ходе обысков в доме «не заметили» морских свинок, которые в итоге умерли от обезвоживания. Также странной оказалась судьба кота: его, по данным СМИ, усыпили в лаборатории Портон-Дауна, а затем, как и свинок, кремировали. И это несмотря на то, что «животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом», считает Захарова.
Мария Захарова: «А теперь самое интересное в этой истории с питомцами. По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения».
Она отметила, что не хочет делать из истории с животными никаких выводов, не исключив, что «это просто совпадение».
Мария Захарова: «Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина».
Ранее газета Mirror со ссылкой на источники в британском министерстве экологии сообщила, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей — кот и две морские свинки — мертвы и кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. Что касается второго кота, то он якобы сбежал из дома, что подтверждается показаниями соседей.
В четверг вечером посольство РФ официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних питомцев Сергея Скрипаля. Российские дипломаты уверены, что информация о том, пострадали ли животные от химического отравления, чрезвычайно важна для расследования в свете версии, что Скрипали могли быть отравлены у себя дома.
К примеру, Захарова выразила недоумение тем, что в ходе обысков в доме «не заметили» морских свинок, которые в итоге умерли от обезвоживания. Также странной оказалась судьба кота: его, по данным СМИ, усыпили в лаборатории Портон-Дауна, а затем, как и свинок, кремировали. И это несмотря на то, что «животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом», считает Захарова.
Мария Захарова: «А теперь самое интересное в этой истории с питомцами. По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения».
Она отметила, что не хочет делать из истории с животными никаких выводов, не исключив, что «это просто совпадение».
Мария Захарова: «Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина».
В британской прессе очередная «утечка». Кстати, а у них вообще пресс-службы госорганов работают? Почему всё «сливается»…Опубликовано Марией Захаровой 6 апреля 2018 г.
Ранее газета Mirror со ссылкой на источники в британском министерстве экологии сообщила, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей — кот и две морские свинки — мертвы и кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. Что касается второго кота, то он якобы сбежал из дома, что подтверждается показаниями соседей.
В четверг вечером посольство РФ официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних питомцев Сергея Скрипаля. Российские дипломаты уверены, что информация о том, пострадали ли животные от химического отравления, чрезвычайно важна для расследования в свете версии, что Скрипали могли быть отравлены у себя дома.
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