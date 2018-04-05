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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Поклонская обвинила Киев в терроризме из-за захвата судна «Норд»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Полегенько
    Поклонская обвинила Киев в терроризме <nobr>из-за</nobr> захвата судна «Норд»

    Поклонская обвинила Киев в терроризме из-за захвата судна «Норд»

    Поклонская обвинила Киев в терроризме <nobr>из-за</nobr> захвата судна «Норд»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Полегенько

    • Наталья Поклонская предупредила украинское руководство об ответственности за захват крымского рыболовецкого судна «Норд».

    По мнению депутата Госдумы, подобные действия квалифицируются как преступления террористической направленности.

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия „властей“ Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности».

    Также экс-прокурор Крыма заявила, что сегодняшнее киевское руководство, «захватившее и разрушившее Украину», рано или поздно предстанет перед международным трибуналом, который «рассмотрит их злодеяния», передает РИА Новости.

    смотретьКапитан арестованного Украиной судна «Норд» нуждается в лечении
    Капитан арестованного Украиной судна «Норд» нуждается в лечении
    Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находились 10 членов экипажа — жителей Керчи и граждан РФ. Сейнер был доставлен в порт Бердянска и арестован.

    Сейчас экипаж судна по-прежнему остается в порту, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Капитану же судна может грозить до пяти лет лишения свободы за попытку нанести ущерб интересам Украины.

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