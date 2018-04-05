Поклонская обвинила Киев в терроризме из-за захвата судна «Норд»

Наталья Поклонская предупредила украинское руководство об ответственности за захват крымского рыболовецкого судна «Норд».
По мнению депутата Госдумы, подобные действия квалифицируются как преступления террористической направленности.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия „властей“ Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности».
Также экс-прокурор Крыма заявила, что сегодняшнее киевское руководство, «захватившее и разрушившее Украину», рано или поздно предстанет перед международным трибуналом, который «рассмотрит их злодеяния», передает РИА Новости.
Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находились 10 членов экипажа — жителей Керчи и граждан РФ. Сейнер был доставлен в порт Бердянска и арестован.
Сейчас экипаж судна по-прежнему остается в порту, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Капитану же судна может грозить до пяти лет лишения свободы за попытку нанести ущерб интересам Украины.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия „властей“ Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности».
Также экс-прокурор Крыма заявила, что сегодняшнее киевское руководство, «захватившее и разрушившее Украину», рано или поздно предстанет перед международным трибуналом, который «рассмотрит их злодеяния», передает РИА Новости.
Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находились 10 членов экипажа — жителей Керчи и граждан РФ. Сейнер был доставлен в порт Бердянска и арестован.
Сейчас экипаж судна по-прежнему остается в порту, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Капитану же судна может грозить до пяти лет лишения свободы за попытку нанести ущерб интересам Украины.
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