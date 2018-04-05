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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    Посол России в Лондоне по пунктам раскритиковал расследование дела Скрипаля. Великобритания, отравление, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол России в Лондоне по пунктам раскритиковал расследование дела Скрипаля

    Посол России в Лондоне по пунктам раскритиковал расследование дела Скрипаля

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    Посол России в Лондоне по пунктам раскритиковал расследование дела Скрипаля

    Посол России в Лондоне по пунктам раскритиковал расследование дела Скрипаля

    Посол России в Лондоне по пунктам раскритиковал расследование дела Скрипаля

      Позиция Москвы по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля подтверждена документами, в то время как Лондон оперирует такими понятиями, как «вероятно» и «весьма вероятно».

      На пресс-конференции в Лондоне посол России Александр Яковенко указал на явные несоответствия в высказываниях британской стороны, касающихся расследования произошедшего в Солсбери инцидента, а голосование на экстренном заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое состоялось накануне, показало, что Запад не заинтересован в честном и открытом расследовании.

      Александр Яковенко, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании: «Пятнадцать стран, одна пятая проголосовали против нашей инициативы. То есть они против проведения прозрачного расследования и обмена информацией. Это страны Евросоюза и НАТО».

      смотретьБританская пресса нашла место производства «Новичка» в московском районе Ясенево
      Британская пресса нашла место производства «Новичка» в московском районе Ясенево
      Яковенко еще раз подчеркнул, что утверждения о российском происхождении отравляющего вещества являются неправдой.

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