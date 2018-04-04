«Как под копирку»: постпред РФ рассказал о голосовании против российского проекта в ОЗХО

Против
российско-китайско-иранского проекта заявления в ОЗХО проголосовали США, страны Евросоюза, НАТО и ряд азиатских союзников Вашингтона, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
По словам Шульгина, совместному проекту России, Китая и Ирана не удалось набрать необходимые две трети голосов.
Александр Шульгин: «Против выступили, конечно, закоперщики всей этой истории — британцы и американцы. Затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии».
При этом Шульгин отметил, что представители 23 стран либо проголосовали за российский проект, либо воздержались от голосования.
Александр Шульгин: «23 страны отказались так или иначе ассоциировать себя с этой западной точкой зрения: либо проголосовали за наш проект, либо воздержались».
Постпред подчеркнул, что это «больше половины всего состава исполнительного совета», куда входит 14 страна. Он также пояснил, что голосовавшие против проекта страны назвали предложение России, Китая и Ирана маневром, отвлекающим внимание международной общественности от нежелания России отвечать на вопросы английской стороны.
Александр Шульгин: «Понятно с чем выступили наши британские партнеры и их американские покровители. Как под копирку составлены были заявления представителей государств — членов Евросоюза. Лейтмотив всех заявлений — практически одни и те же слова: российско-китайско-иранская инициатива — это попытка отвлечь внимание международной общественности от нежелания России сотрудничать с ОЗХО, а точнее говоря, отвечать на вопросы, заданные английской стороной».
Ранее сообщалось, что исполнительный совет ОЗХО не поддержал российское предложение по расследованию инцидента в Солсбери. Над предложением вместе с Россией работали Иран и Китай. Суть проекта заключалась в том, чтобы запустить совместное с Великобританией расследование и поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для взаимодействия» двух стран.
Александр Шульгин: «Против выступили, конечно, закоперщики всей этой истории — британцы и американцы. Затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии».
При этом Шульгин отметил, что представители 23 стран либо проголосовали за российский проект, либо воздержались от голосования.
Александр Шульгин: «23 страны отказались так или иначе ассоциировать себя с этой западной точкой зрения: либо проголосовали за наш проект, либо воздержались».
Постпред подчеркнул, что это «больше половины всего состава исполнительного совета», куда входит 14 страна. Он также пояснил, что голосовавшие против проекта страны назвали предложение России, Китая и Ирана маневром, отвлекающим внимание международной общественности от нежелания России отвечать на вопросы английской стороны.
Александр Шульгин: «Понятно с чем выступили наши британские партнеры и их американские покровители. Как под копирку составлены были заявления представителей государств — членов Евросоюза. Лейтмотив всех заявлений — практически одни и те же слова: российско-китайско-иранская инициатива — это попытка отвлечь внимание международной общественности от нежелания России сотрудничать с ОЗХО, а точнее говоря, отвечать на вопросы, заданные английской стороной».
Ранее сообщалось, что исполнительный совет ОЗХО не поддержал российское предложение по расследованию инцидента в Солсбери. Над предложением вместе с Россией работали Иран и Китай. Суть проекта заключалась в том, чтобы запустить совместное с Великобританией расследование и поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для взаимодействия» двух стран.
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