Запад отказался от участия России в совместном расследовании дела Скрипаля

Москва разочарована итогами работы специальной сессии Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил постпред нашей страны при ОЗХО Александр Шульгин.
Накануне в Гааге прошло заседание исполкома ОЗХО, в ходе которого Москва представила проект, подразумевающий совместное российско-британское расследование дела Скрипаля. Однако инициатива не набрала достаточного количества голосов. Против выступили США, Великобритания и некоторые другие члены Евросоюза, а также американские союзники в Азии. По словам Шульгина, Соединенные Штаты на заседании заранее отвергли любую возможность участия России в совместном расследовании.
Александр Шульгин, представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия: «Почему так поступают наши коллеги, почему отказываются от попыток найти ответы на животрепещущие вопросы? Невольно приходишь к выводу: они боятся правды, боятся отвечать за свои слова, за голословыне обвинения в адрес России, за провокационные заявления главы британской дипломатии. Ощущение такое, что боятся, что будет расследование, что мы расставим точки над и „i“ выясним, что же действительно случилось».
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что, Москва, несмотря на неутешительный итог заседания в Гааге, не намерена опускать руки и продолжит добиваться правды, поэтому наша страна потребовала созвать сегодня открытое заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипаля.
Ранее глава секретной военной лаборатории Портон-Даун сообщил, что экспертиза вещества, которым отравили британского шпиона, не позволила определить, в какой стране оно было изготовлено.
Александр Шульгин, представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия: «Почему так поступают наши коллеги, почему отказываются от попыток найти ответы на животрепещущие вопросы? Невольно приходишь к выводу: они боятся правды, боятся отвечать за свои слова, за голословыне обвинения в адрес России, за провокационные заявления главы британской дипломатии. Ощущение такое, что боятся, что будет расследование, что мы расставим точки над и „i“ выясним, что же действительно случилось».
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что, Москва, несмотря на неутешительный итог заседания в Гааге, не намерена опускать руки и продолжит добиваться правды, поэтому наша страна потребовала созвать сегодня открытое заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипаля.
Ранее глава секретной военной лаборатории Портон-Даун сообщил, что экспертиза вещества, которым отравили британского шпиона, не позволила определить, в какой стране оно было изготовлено.
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